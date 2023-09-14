МИД России объявил о высылке первого и второго секретарей посольства США

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России. Ей сообщили, что 1-й и 2-й секретари американского посольства Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение семи суток.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в ''конфиденциальном сотрудничестве'' с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Линн Трейси также заявили о недопустимой «противоправной активности дипломатического представительства США», имея в виду в том числе «вмешательство во внутренние дела» России.

Роберт Шонов — бывший начальник отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке. Его задержали в марте. ФСБ предъявила ему обвинение по статье 275.1 УК РФ — за сбор данных для США о российской военной операции на Украине и мобилизации. Он находится под арестом, последний раз его срок продлили 17 августа. Госдеп США утверждал, что Роберт Шонов не нарушал российские законы, а сбор информации осуществлял из публикаций СМИ. В августе ФСБ распространила видеозапись допроса, на которой Роберт Шонов признает вину.

Лусине Баласян