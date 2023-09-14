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Коммерсантъ FM
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Шагом демарш!

Из России высылают еще двух американских дипломатов

Посол США в Москве Линн Трейси в четверг была вызвана в российский МИД, где ей вручили ноту об объявлении персонами нон грата первого и второго секретарей посольства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они должны покинуть Россию в течение недели. Демарш связан с делом экс-сотрудника консульства США во Владивостоке, гражданина РФ Роберта Шонова, арестованного в марте по обвинению в «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством». Власти США обвинения в адрес россиянина называют беспочвенными. В американском посольстве заявили “Ъ”, что Вашингтон отреагирует на действия Москвы «соответствующим образом».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг на Смоленскую площадь была вызвана посол США Линн Трейси. Как следует из сообщения МИД РФ, главе американской дипмиссии «был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна». По версии российской стороны, два дипломата «вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации».

Линн Трейси было заявлено, что господа Силлин и Бернстайн должны покинуть территорию России в течение недели в статусе персон нон грата. «Подчеркнуто также, что противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно пресекаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, 62-летний Роберт Шонов, гражданин РФ, более 25 лет проработавший в генконсульстве США во Владивостоке (в том числе на посту начальника хозяйственного отдела), был арестован в марте этого года. Само генконсульство к этому моменту было уже более двух лет как закрыто.

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По версии ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Роберт Шонов за деньги выполнял задания Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна «по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году».

В сообщении Фрунзенского районного суда Владивостока уточняется, что подозреваемый был не согласен с действиями РФ на Украине и «установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями США в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

Из Владивостока Роберт Шонов был переведен в Москву, сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), что чревато тюремным заключением на срок до восьми лет.

В Госдепартаменте США настаивают, что обвинения в адрес Роберта Шонова «не имеют под собой оснований» и свидетельствуют о применении властями России «все более репрессивных законов против собственных граждан».

По версии американской стороны, после закрытия генерального консульства во Владивостоке россиянин устроился в «компанию, которая по контракту оказывала услуги посольству США в Москве в строгом соответствии с законами и правилами России». В должностные обязанности сотрудника входило делать обзор российской прессы.

Отметим, что с 2021 года дипломатические представительства США в РФ не имеют права нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Ранее за составление обзоров российской прессы отвечали, как правило, работавшие непосредственно в посольстве граждане РФ.

ФСБ заявляла о намерении допросить Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по этому делу. Американская сторона на это ожидаемо не согласилась. «Россия, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения посягательств на их свободу или достоинство, и мы ожидаем, что РФ выполнит это обязательство»,— заявили по этому поводу в Госдепартаменте, добавив, что «запугивание и преследование» сотрудников дипмиссии США в Москве недопустимо.

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Ранее в этом году власти РФ уже неоднократно высылали сотрудников иностранных дипмиссий — в частности, посольств Финляндии, Швеции, Норвегии, Молдавии, Германии, Эстонии, Австрии и Латвии. Во всех этих случаях речь шла о «зеркальном» ответе Москвы на высылку российских дипломатов из других стран. Этим ситуация вокруг Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна отличается от предыдущих таких эпизодов.

При этом стоит напомнить, что череда взаимных высылок дипломатов России и США началась в 2016 году по инициативе Вашингтона. И с тех пор численность сотрудников американского посольства в РФ, как и российского посольства в США, уменьшилась в разы.

В диппредставительстве США в Москве заявили “Ъ”, что считают высылку двух дипломатов «неспровоцированной» и выражают «решительный протест против продолжающихся попыток российского правительства запугивать и преследовать сотрудников посольства США». В заявлении также отмечалось, что власти США обязательно отреагируют на действия Москвы «соответствующим образом».

Елена Черненко

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