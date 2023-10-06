Власти проведут аудит «финансовой дыры» в «Почте России»

Совет директоров «Почты России» инициировал независимый аудит расходов компании. По его итогам будет решаться вопрос о господдержке, передает РБК. Среди мер предполагается докапитализация компании примерно на 117 млрд руб. и рефинансирование долга за счет ФНБ под 3,5% (на январь 2023-го долг составил 153,5 млрд руб.).

Помимо этого, «Почта России» просит смягчить регуляторные условия, в частности позволить компании закрыть убыточные площадки и снизить частоту доставки корреспонденции. Вдобавок ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.

По словам федерального чиновника, принимающего участие в совещаниях по решению проблем «Почты России», сейчас все ждут результатов аудита. На последних заседаниях совета директоров вопрос выделения компании средств из ФНБ не обсуждался. Но власти точно не будут принимать никаких решений по финансам, пока не увидят результаты аудита»,— рассказал собеседник РБК.

В сценарии развития с поддержкой государства компания планирует получить чистую прибыль в размере 6 млрд руб. в 2024 году и 33 млрд руб. в 2025-м. Без поддержки государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года.

«Почта России» не финансируется государством с 2014 года. На заседании Совета федерации 25 сентября спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» растет финансовая дыра и «надо срочно исправлять ситуацию». Она задалась вопросом, не идут ли «другие процессы», которые «надо с участием правоохранительных органов или других поправить». В ответ на это гендиректор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что компания за последние полгода сократила убыток от операционной деятельности в три раза, но ситуация «остается напряженной».

О массовых увольнениях из «Почты России» этим летом — в материале «"Почта России" не доставила зарплаты».

Александра Горошилова