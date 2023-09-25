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Коммерсантъ FM
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Матвиенко заявила о «финансовой дыре» в «Почте России»

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала срочно принять меры из-за растущей финансовой дыры в «Почте России». Она подняла этот вопрос на заседании СФ с участием главы Минэкономики Максимом Решетниковым. Для решения проблемы глава Совфеда пообещала обратиться в правительство.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, власти шли на все предложения «Почты России», но финансовое положение компании «очень печальное». Как утверждает госпожа Матвиенко, «все это знают, и никто не принимает мер». Она задалась вопросом, могут ли там идти «другие процессы», которые «надо с участием правоохранительных органов или других поправить».

«Ну, невозможно, финансовая дыра в "Почте" растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем — рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужным и вы, как министр экономического развития. Но надо срочно исправлять ситуацию — чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже»,— обратилась Валентина Матвиенко к господину Решетникову (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер СФ подчеркнула, что почта нужна, и ее надо сохранять, но решение должно принимать правительство. «Надо принимать решение, не откладывая в долгий ящик, не затягивая, иначе там эта финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится»,— убеждена госпожа Матвиенко.

В сентябре маркетплейсы направили правительству письмо с просьбой освободить их от платежей в пользу «Почты России». Речь там идет о так называемом инфраструктурном сборе: весной «Почта» предложила взимать 0,5% от квартального оборота с онлайн-ритейлеров при условии, что годовая выручка компании превышает 1 млрд руб. Деньги в итоге должна получить «Почта России», взамен обязуясь осуществлять доставку товаров по всей стране. До 2014 года «Почта» субсидировалась государством. Ее убыток в 2022-м авторы письма оценили в 27 млрд руб.

О работе госкомпании — в материале «Ъ» «"Почта России" не доставила зарплаты».

Лаура Кеффер

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