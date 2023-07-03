«Почта России» не доставила зарплаты

Изменения системы начисления зарплат в «Почте России» привели к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений. Компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. Решение обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли, но грозит социальным напряжением в одном из крупнейших работодателей страны. В самой компании, впрочем, утверждают, что «о сокращении основного персонала речи не идет», и обещают открыть 1 тыс. новых ставок в рамках проекта с Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на рынке экспресс-доставки рассказал, что «Почта России» с мая изменила правила оплаты труда и в ее отделениях начались массовые увольнения: «Ситуация в разных регионах разная, в некоторых она усугубляется перегибами на местах, где сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты». Решение было принято приказом по компании в мае (копия есть у “Ъ”).

Сейчас во многих регионах у «Почты России» есть свободные ставки, которые делят между собой действующие сотрудники, это позволяет давать большую зарплату, так, например, на трех сотрудников в отделении может делиться пять ставок, объясняет собеседник “Ъ”, близкий к компании: «В соответствии с новым решением теперь вводятся ограничения на распределение зарплат по вакантным ставкам, а число ставок сокращается».

Из приказа следует, что работники основного, вспомогательного и обслуживающего производства «Почты России» могут получать до 50% от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего сотрудника на одного замещающего работника. Должность может замещаться на 100% не более трех месяцев, и на одного работника может быть возложено не более 50% работ.

Одну вакансию может замещать не более пяти работников одновременно, кроме начальников и заместителей начальников отделений почтовой связи. Сотрудники могут получать до 25% от оклада отсутствующего работника при увеличении объема работ сроком не более одного месяца. Ограничения по распределению окладов по вакантным должностям вводятся и для управляющего аппарата, говорится в приказе.

Член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сказал “Ъ”, что ему известно об инициативе компании о сокращении числа ставок, не занятых сотрудниками, из разных регионов. Он подчеркнул, что «проблема уже не раз обсуждалась». «Она действительно привела к определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход»,— пояснил господин Хинштейн.

Сейчас «Почта России» второй по объему рабочих мест работодатель после ОАО РЖД, отметил Александр Хинштейн: «Компания несет высокую социальную нагрузку, ей сложно конкурировать с другими коммерческими экспресс-доставщиками». По данным сайта самой «Почты России», в компании работает около 311 тыс. чел.

«Приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава,— заявили в пресс-службе компании.— Ни о каком сокращении основного персонала речи не идет». Более того, заверили в «Почте России», в ближайшее время откроется дополнительно 1 тыс. ставок для развития проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.

Изменение кадровой политики компании связано с ее тяжелым финансовым положением, которое усугубилось на фоне потери значительной части трансграничной торговли и почтового сообщения с рядом стран, говорит один из источников “Ъ”, значительная часть расходов приходится на персонал, обслуживание кредитов и обновление отделений: «Пришедший на смену Максиму Акимову в конце 2022 года новый гендиректор компании Михаил Волков ситуацию пока не исправил». Чистый убыток АО «Почта России» по РСБУ в 2022 году достиг 27,22 млрд руб. против 265,99 млн руб. чистой прибыли в 2021 году. В первом квартале 2023 года чистый убыток составил 5,07 млрд руб.

В компании говорят, что «принимают все необходимые меры для оздоровления финансового состояния». «По прогнозу, финансовые результаты по итогам первого полугодия будут на 10 млрд руб. выше показателей за аналогичный период 2022 года. В 2023 году почта возобновила сообщение с 13 странами и сегодня доставляет отправления в 130 стран мира»,— уточнили в «Почте России».

Без прямой господдержки компании будет сложно справиться с ситуацией, считает собеседник “Ъ” на рынке экспресс-доставки: «Однако механизм прямого государственного субсидирования компании был отменен еще в 2014 году. Сейчас нужны новые механизмы». Одним из них может стать взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, допускает он: «Сейчас все маркетплейсы пользуются инфраструктурой почты в том или ином объеме, тем не менее дополнительный платеж вряд ли их обрадует». О том, что операторов доставки товаров могут обязать отчислять средства на компенсацию работы «Почты России» в отдаленных и сельских поселениях, глава Минцифры Максут Шадаев заявлял в апреле.

Юлия Тишина