Гендиректор «Почты России» прокомментировал слова Матвиенко о финансовой дыре

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в ответ на слова председателя Совета федерации Валентины Матвиенко о финансовой дыре в компании сказал, что за полгода организация почти в три раза сократила убыток от операционной деятельности, но ситуация «остается напряженной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Волков

Фото: Почта России Михаил Волков

Фото: Почта России

«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной»,— цитирует господина Волкова пресс-служба компании, передает ТАСС.

Он пояснил, что около 27 тыс. отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большая часть — с отрицательной маржинальностью, они несут исключительно социальную миссию. «Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка»,— пояснил гендиректор.

Согласно отчетности по РСБУ, на 30 июня 2023 года убыток компании за январь-июнь 2023 года составил 6,6 млрд руб. За тот же период 2022 года этот показатель составлял 17,7 млрд руб.

На заседании Совета федерации 25 сентября спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» растет финансовая дыра и «надо срочно исправлять ситуацию». Госпожа Матвиенко сказала, что Совет федерации намерен направить обращение в правительство для разрешения этого вопроса. Она задалась вопросом, не идут ли в «Почте России» «другие процессы», которые «надо с участием правоохранительных органов или других поправить».

Петр Бузлаев