Глава Евросовета обвинил председателя Еврокомиссии в превышении полномочий

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий. В качестве примера господин Мишель указал миграционное соглашение с Тунисом, которое по его словам, было подписано главой ЕК, однако Совет ЕС «остался в стороне». Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста назвала заявление Шарля Мишеля «частично ложным».

Миграционное соглашение ЕК с Тунисом, которое в качестве примера превышения полномочий госпожой фон дер Ляйен привел глава Евросовета, было заключено в июле текущего года. По словам Шарля Мишеля, председатель Еврокомиссии подписала его совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Совет ЕС «остался в стороне», подчеркнул Шарль Мишель.

Пресс-секретарь Еврокомиссии назвала заявление господина Мишеля «частично ложным» и отметила, что ЕК вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала июня и неоднократно сообщала послам стран-членов о важных моментах и ходе переговоров. «Комиссия пользуется полной политической поддержкой Евросовета, в том числе в своих заключениях от июля 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — подчеркнула госпожа Подеста.

При этом Spiegel отмечает, что обвиняя Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий, Шарль Мишель сам превышает свои полномочия, предлагая Украине перспективу присоединения к ЕС к 2030 году. Делая такое заявление господин Мишель отмечал, что для вступления Украине нужно будет «выполнить домашнюю работу». По данным Financial Times, ЕС придется потратить €186 млрд на Украину в случае ее вступления.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Евросоюз перешел все границы».

Милена Костерева