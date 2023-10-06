Президент Армении заявил, что обсуждает с Францией поставки вооружений

Армении необходим новый военный партнер, заявил президент Ваагн Хачатурян. По его словам, страна обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи. Главной целью он назвал «защищаться и остановить амбиции Азербайджана».

«Франция выразила решительное намерение нам помочь, поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность. На данный момент ведутся соответствующие переговоры»,— рассказал господин Хачатурян в эфире France 2 (цитата по «РИА Новости»).

Глава французского МИДа Катрин Колонна подтвердила, что поручила главе Минобороны Себастьяну Лекорню оценить возможности по оказанию военной помощи Армении. Какие вооружения могут быть поставлены и в какие сроки, она говорить не стала.

«Мы ведем диалог с Ереваном, чтобы оценить его потребности в вооружениях. Это также способ избежать еще более сложной ситуации, которая на этот раз, без сомнений, повлечет за собой жесткие санкции Европы или по меньшей мере Франции»,— отметила госпожа Колонна.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Карабахе. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что введение санкций в отношении Азербайджана контрпродуктивно. Он считает, что помощь Еревану нужно оказывать таким образом, чтобы избежать дестабилизации.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Лаура Кеффер