Макрон считает санкции против Азербайджана контрпродуктивными

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что введение санкций в отношении Азербайджана в связи с проведенной им «антитеррористической операцией» в Нагорном Карабахе будет контрпродуктивно. По его мнению, нужно продолжать вести диалог с Баку.

Господин Макрон назвал главными проблемами гуманитарную ситуацию в Армении и на границе между двумя странами. По его словам, помощь Еревану нужно оказывать таким образом, чтобы избежать дестабилизации. Он считает важной задачей продолжать усилия по привлечению президента Азербайджана Ильхама Алиева к переговорам.

«Я не думаю, что сейчас время для санкций, потому что они будут контрпродуктивными. Они не позволят наилучшим образом защитить территорию и население Армении»,— сказал Эмманюэль Макрон на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде (цитата по «Интерфаксу»).

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Карабахе. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. По данным Карабаха, в результате боевых действий погибли не менее 200 человек. Азербайджан говорил о гибели 192 его военнослужащих.

О реакции стран Запада — в материале «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Лаура Кеффер