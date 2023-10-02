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Коммерсантъ FM
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Франция изучает возможность запрета на въезд авто с номерами РФ

В посольстве Франции не подтвердили информацию о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами. По данным диппредставительства, вопрос пока изучается.

«Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными»,— сказали «РИА Новости» во французской дипмиссии. Когда могут принять окончательное решение, не уточняется.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения, согласно которым, граждане России не могут въезжать на территорию Евросоюза на автомобилях с российскими номерами. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Также машину с номерами РФ арестовали в Чехии.

О разъяснениях ЕК — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Лаура Кеффер

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