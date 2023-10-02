Лавров назвал нацизмом запрет ЕС на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрет некоторых стран Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами — это то, что «принято называть нацизмом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только»,— сказал глава МИДа по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкциям, которое фактически запретило автомобилям с российскими номерами въезжать в страны Евросоюза. Ограничения, обозначенные в документе, уже были введены Финляндией, Германией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей. Сегодня, 2 октября, аналогичный запрет ввела Болгария. Кроме того, запрет на въезд ввела Норвегия.

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