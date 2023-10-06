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Коммерсантъ FM
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МИД Армении разочарован заявлением делегации ООН по итогам визита в Карабах

Армения «с глубокой озабоченностью и разочарованием» восприняла визит делегации ООН в Нагорный Карабах, а также сделанное по итогам поездки заявление, сообщил армянский МИД. Визит ООН осуществлялся во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане.

В пресс-релизе МИД Армении говорится, этот визит «не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов», а также «никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества». Ведомство утверждает, что поездка состоялась «после того, как вследствие этнической чистки коренное армянское население покинуло Нагорный Карабах».

«Визит… был использован Азербайджаном для продвижения своих пропагандистских взглядов, а также легитимации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий. Армения ожидает четкой реакции со стороны ООН в ответ на этническую чистку в Нагорном Карабахе, грубейшие нарушения фундаментальных прав народа Нагорного Карабаха и международного гуманитарного права в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН»,— заявил МИД.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. Ереван в переговорах не участвовал. Вчера, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карбаха за Азербайджаном.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Лаура Кеффер

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