Наказание властью

Президент США Джо Байден рискует пополнить список американских лидеров, подвергнутых процедуре импичмента. И хотя республиканцы в Палате представителей Конгресса полны решимости уличить демократа в госизмене, взяточничестве или иных тяжких преступлениях, всерьез в перспективу его отставки верится с трудом. За всю историю США законодатели в Вашингтоне более 60 раз запускали процесс против федеральных чиновников и лишь в 8 случаях заподозренного в преступлениях признавали виновным и лишали кресла. Самые громкие дела были связаны с президентами, однако им каждый раз удавалось оправдаться. Чего нельзя сказать про губернаторов, на которых заложенный отцами-основателями механизм также распространился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп стал третьим подвергнутым импичменту президентом США, и первым главой Белого дома, прошедшим через эту процедуру дважды

Фото: Carolyn Kaster / AP Дональд Трамп стал третьим подвергнутым импичменту президентом США, и первым главой Белого дома, прошедшим через эту процедуру дважды

Фото: Carolyn Kaster / AP

С английским акцентом

Американская внутренняя политика последнего десятилетия приучила мировую общественность: если в информационном пространстве начинают говорить об импичменте, то, наверное, кто-то хочет отстранить от власти президента США. Подобные ассоциации, конечно, неудивительны, ведь правление предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа фактически прошло в режиме постоянного импичмента, через который его умудрились провести дважды. А нынешний хозяин Овального кабинета Джо Байден только-только — под конец третьего года у власти — начинает привыкать к жизни в состоянии открытого против него расследования в Палате представителей.

Может показаться, что импичмент — это изобретенный именно в Америке инструмент политической борьбы, который периодически доставляет дискомфорт ее высшим руководителям. И отчасти это будет правдой — как-никак в большинстве стран мира, где также существует процедура импичмента президента, переняли именно американскую схему отрешения главы государства от власти. Однако подобная процедура — вовсе не порождение просвещенной демократии, а явление, впервые зафиксированное в монархической системе, хотя и в сословно-представительной.

Процедура импичмента впервые начала применяться во второй половине XIV века в Англии, где местный парламент решил разработать механизм наказания для министров и фаворитов короля, которые без контроля законодателей могли бы натворить дел. Одним из ярких примеров подобного процесса считается дело барона Уильяма Латимера, приближенного к королю Эдуарду III.

Примечателен он прежде всего потому, что оказался первым известным случаем, когда попытка обуздать представителя власти была похожа на судебный процесс, то есть на то, как выглядит современный импичмент,— Палата общин обвиняла, а Палата лордов судила.

Изобретенная тогда ненасильственная процедура очень понравилась англичанам, поскольку, как они сами признавались, представляла собой «самое мощное оружие в политическом арсенале за исключением гражданской войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея импичмента впервые пришла в голову английским парламентариям в XIV веке как средство управы на королевских чиновников. (На фото: Вестминстерский дворец, где проходят заседания современного парламента Великобритании)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Идея импичмента впервые пришла в голову английским парламентариям в XIV веке как средство управы на королевских чиновников. (На фото: Вестминстерский дворец, где проходят заседания современного парламента Великобритании)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

После барона под прицел английских законодателей еще не раз попадали различные политические деятели. Однако во второй половине XV века процессы прекратились, а «эпоха возрождения» импичмента пришлась на XVII век, когда парламент начал массово использовать механизм против чиновников, а Палата общин с 1620 по 1649 год проголосовала более чем за 100 импичментов. Закат подобных процессов в Британии пришелся на начало XIX века, когда министры правительства стали подотчетны парламенту, а не суверену, и процедура для Соединенного Королевства потеряла смысл.

Тем временем в конце 1780-х годов отцы-основатели в Северной Америке писали историю молодого американского государства и в поисках механизмов по привлечению к ответственности нерадивых политиков решили вооружиться лучшими практиками бывшей метрополии, тем самым не дав «самому мощному оружию в политическом арсенале» сгинуть во глубине веков. Собственно, один из отцов-основателей и толкователей Конституции США Александр Гамильтон в 65-й статье сборника «Федералист» не скрывал, что именно у Великобритании и была «заимствована модель» импичмента.

Правда, суверена у недавно заполучившей суверенитет Америки не было, а потому в Конституцию США записали: «Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки». Таким образом первая часть фразы, указывающая на потенциальных фигурантов процесса, впервые в мировой истории вводила механизм отрешения от власти высшего должностного лица в государстве и легла в основу современных процедур импичмента в различных странах. Между тем набор действий, за которые чиновников может настичь такая кара, американцы дословно заимствовали из английских парламентских документов.

Проблема была в том, что формулировка оказалась максимально размыта и оставляла широкий простор для интерпретаций.

Во-первых, не было никаких уточнений, что считать «тяжкими преступлениями и проступками», хотя, по мнению историков, составителям Конституции ничего не мешало конкретизировать недопустимые для политических мужей злодеяния. Во-вторых, понятно было, что под импичмент точно рискуют попасть президент и вице-президент, но есть ли пределы у категории «всех должностных гражданских лиц», оказалось не ясно.

Как отмечают специалисты, ни в тексте конституции, ни в ранних исторических источниках нет даже определения «должностного гражданского лица» или просто «гражданского служащего». Собравшиеся на конституционном конвенте в Филадельфии в 1787 году, на котором был утвержден основной закон США, не сочли нужным прояснить эту деталь, а в «Федералисте» господина Гамильтона лишь указывается, что импичмент — сдерживающий инструмент для исполнительной и судебной ветвей власти.

При этом первый же импичмент в истории США пошел не по плану, поскольку его фигурантом стал сенатор от штата Теннесси Уильям Блаунт, числящийся в широком списке отцов-основателей как один из подписантов конституции. Несмотря на регалии, господин Блаунт был уличен в подстрекательстве индейцев крик и чероки, помогавших англичанам в завоевании испанской Западной Флориды, к восстанию и обвинен в «тяжком проступке, полностью несовместимом с его общественным доверием и обязанностями сенатора».

И хотя Палата представителей объявила импичмент сенатору, который к тому моменту уехал в Теннесси и прекрасно там себя чувствовал, возглавив местный Сенат, в результате этой процедуры с должности его снимать не стали. Члены верхней палаты, приступив к своему суду, внезапно осознали, что их коллега не был госслужащим (а только слугой народа), а значит и отстранять его таким образом было нельзя. В итоге обвинения нижней палаты верхняя отклонила и без всяких импичментов самостоятельно проголосовала за исключение Уильяма Блаунта из Сената. С тех пор было решено, что законодатели — не «должностные гражданские лица», а судьбу проштрафившегося члена какой-либо из палат Конгресса пусть решают его же коллеги. Тем не менее именно случай Уильяма Блаунта вошел в историю США как первый процесс импичмента.

Аж процедурно стало

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгресс США, наделенный правом смещать федеральных чиновников с их должностей, 21 раз объявлял импичмент провинившимся, по его мнению, политикам и судьям

Фото: J. Scott Applewhite / AP Конгресс США, наделенный правом смещать федеральных чиновников с их должностей, 21 раз объявлял импичмент провинившимся, по его мнению, политикам и судьям

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Между тем если с потенциальным списком подозреваемых и преступных деяний потомкам в наследство остался зазор для фантазий, то сам процесс был расписан четко и сохранился по сей день. Так, инициировать расследование об импичменте должны в Палате представителей. После этого комитеты нижней палаты Конгресса начинают работу, где ответственным за итоговое решение — выносить вопрос об объявлении импичмента на голосование или нет — назначается юридический комитет. Далее Палата представителей в полном составе голосует за импичмент, для объявления которого достаточно простого большинства.

После этого в дело вступает Сенат, который в роли судейской коллегии должен либо признать фигуранта виновным и отрешить того от должности, либо оправдать и позволить остаться на посту. Для этого, правда, простого большинства не хватит — решение принимается двумя третями 100-местного Сената, который помимо лишения виновного должности может также запретить ему пожизненно занимать любые государственные посты.

В современном бытовом понимании под импичментом часто подразумевается весь процесс над государственным лицом, однако, строго говоря, импичмент считается объявленным уже на этапе проголосовавшей за него Палаты представителей. Все, что происходит после в Сенате, считается не импичментом, а судебным заседанием.

Как отмечают историки, отцы-основатели неслучайно сделали достаточно простым объявление импичмента и крайне сложным реальное отрешение от должности высших чиновников. Два с половиной века назад при выработке механизма шли ожесточенные споры. Одни участники дискуссии опасались, что законодательная власть, заполучив столь мощный рычаг давления на исполнительную, примется им злоупотреблять. Другие же полагали, что было важно создать для чиновников угрозу наказания на случай, если кто-то из них начнет неподобающе себя вести или вовсе вредить государству. В итоге и родилась схема, при которой начать процесс просто, а довести его до финальной цели нелегко.

Другими словами, на случай, если кому-то из законодателей захочется заняться политическими играми, в качестве страховки решающую роль отвели Сенату. А коль скоро в верхней палате большинство одной из партий в две трети голосов — явление почти фантастическое, то фигурант должен совершить что-то поистине грандиозное, чтобы его осудили, в том числе свои же.

Так или иначе Палата представителей инициировала процедуру импичмента более 60 раз, в 21 случае фигуранту был объявлен импичмент, и лишь 8 раз дело дошло до лишения человека должности Сенатом. Причем во всех случаях, доведенных до отставки, речь шла о федеральных судьях, для троих из которых сенаторы избрали высшую меру наказания — пожизненный запрет занимать федеральные посты. Последний раз подобное произошло в 2010 году с федеральным судьей Томасом Портеусом, обвиненным Палатой представителей во взяточничестве и лжесвидетельствовании и признанным виновным Сенатом, который запретил тому после 16 лет федеральной судебной карьеры занимать госдолжности.

Федеральные судьи в принципе оказались «любимчиками» Палаты представителей. Из 21 импичмента 15 пришлось на служителей Фемиды. По одному разу досталось сенатору — тот самый первый импичмент господина Блаунта — и правительственному чиновнику, военному министру (должность Secretary of War была упразднена в 1947 году в связи с реформой) Уильяму Белнапу. Кстати, господин Белнап, попавшийся на взятках и мошенничестве, вполне мог бы составить компанию восьми осужденным Сенатом судьям, однако незадолго до слушаний сам ушел в отставку, а часть сенаторов проголосовали за его оправдание, так как сочли нелепым отстранять от должности чиновника, уже ее покинувшего.

И, наконец, четырежды Палата представителей объявляла импичмент президентам: демократам Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998-м, а также дважды республиканцу Дональду Трампу в 2019 и 2021 годах.

Причем ближе всех к отставке был господин Джонсон. Пытаясь склеить страну после Гражданской войны, республиканец Авраам Линкольн на втором президентском сроке решил взять себе в вице-президенты демократа Эндрю Джонсона, тем самым продемонстрировав готовность восстанавливать связи с конфедеративными штатами. Однако всего через 42 дня после инаугурации господин Линкольн был убит, а взошедший на его место господин Джонсон, хотя и был сторонником единства Америки, имел несколько иные взгляды на процесс реконструкции США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Джонсон вошел в историю как первый президент США, кому Конгресс объявил импичмент

Фото: Brady-Handy photograph collection / Library of Congress / AP Эндрю Джонсон вошел в историю как первый президент США, кому Конгресс объявил импичмент

Фото: Brady-Handy photograph collection / Library of Congress / AP

Так, новый президент призвал помиловать лидеров Конфедерации и наложил вето на политические права освобожденных рабов, вступив в жесткий конфликт с Конгрессом. Кроме того, Эндрю Джонсон несколько раз увольнял военного министра Эдвина Стэнтона из доставшегося ему в наследство кабинета. Однако чиновник был союзником республиканцев, а потому Сенат из раза в раз восстанавливал того в должности. В 1867 году Конгресс принял закон, запрещающий президенту увольнять членов кабинета без одобрения сенаторов, но главу Белого дома это не остановило, и он уволил господина Стэнтона снова.

«Окровавленные и непаханые поля десяти невосстановленных штатов, обнаженные призраки двух тысяч убитых в Техасе негров буквально взывают о наказании Эндрю Джонсона»,— писал в тот момент республиканец Уильям Келли из Пенсильвании. В итоге Палата представителей инициировала 11 статей об импичменте президента, за который проголосовали 126 конгрессменов против 47, поддержавших господина Джонсона. Однако для осуждения президента и отрешения от должности двумя третями, в Сенате не хватило всего одного голоса. Тогда верхняя палата Конгресса насчитывала 54 члена, а значит для осуждения фигуранта требовалось 36 голосов — Эндрю Джонсона сочли достойным отрешения 35 законодателей. Впрочем, после подобного президентская карьера закончилась вместе с истечением срока полномочий, что не помешало политику впоследствии избраться в Сенат и стать первым и единственным американским лидером, после Белого дома ушедшим работать в Капитолий.

Билл Клинтон, который через 130 лет после господина Джонсона также попал под прицел законодателей, спровоцировал Конгресс на радикальные шаги не своей политикой, а непотребным поведением.

В 1998 году в США разгорелся большой скандал из-за вскрывшейся интимной связи президента со стажеркой Белого дома Моникой Левински. И хотя господин Клинтон, очевидно, согрешил, покарать его решили не за это, а за то, что под присягой солгал, что безгрешен. В итоге Палата представителей объявила президенту импичмент, однако в Сенате он был спасен голосами Демократической партии, которая не сочла прегрешения своего президента достаточными для первого в истории Америки отстранения президента Конгрессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытка скрыть под присягой интимную связь с практиканткой довела американского лидера Билла Клинтона в 1998 году до импичмента, однако в Сенате США сочли его прегрешения недостаточными для отрешения от власти

Фото: David Becker / AP Попытка скрыть под присягой интимную связь с практиканткой довела американского лидера Билла Клинтона в 1998 году до импичмента, однако в Сенате США сочли его прегрешения недостаточными для отрешения от власти

Фото: David Becker / AP

И, наконец, Дональд Трамп — дважды «кавалер ордена» импичмента — прошел через эти процедуры совсем недавно. Причем в первый раз Конгресс запустил расследование в отношении республиканца, использовав для этого заявление анонимного информатора о давлении господина Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Так, американский лидер якобы попросил украинского расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который имел бизнес-интересы в этой стране. Еще на этапе расследования многие выражали сомнения в том, что третий в истории США импичмент президента не был политически мотивирован. Во-первых, было понятно, что шансов отстранить господина Трампа у конгрессменов не было,— вся Республиканская партия сплотилась вокруг своего лидера и воспринимала действия демократов как политическую вендетту за поражение Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Тем не менее Палата представителей исключительно голосами демократов, у которых тогда было большинство в этой части Конгресса, объявила президенту импичмент, а Сенат Дональда Трампа оправдал: 51 сенатор отклонил обвинение, 49 — поддержали.

Второй же импичмент республиканцу разительно отличался от первого и, хотя не был лишен политической окраски, куда больше походил на правосудие, нежели на политическую борьбу. Основанием для начала расследования стал захват Капитолия 6 января 2021 года радикальными сторонниками уходящего президента, проигравшего за два месяца до этого выборы Джо Байдену. Строго говоря, призывы Дональда Трампа к своей фанатской базе не сдаваться, и действия или точнее бездействие во время штурма Конгресса, по мнению многих, включая республиканцев, тянули на состав преступления.

Уже 13 января Палата представителей 232 голосами «за» (включая десять республиканских) против 197 впервые в истории Америки второй раз объявила импичмент одному и тому же президенту. Загвоздка была в том, что голосование в Сенате началось уже после ухода господина Трампа с поста, а потому вызвало много споров — можно над чиновником проводить суд, главная цель которого снять его с должности, когда он эту должность уже не занимает. Тем не менее, учитывая масштаб предшествовавших событий, решили судить. За осуждение Дональда Трампа проголосовали 57 сенаторов, включая 7 республиканцев, против — 43 консерватора. Тем не менее две трети на тот момент составляли 67 голосов, а потому формально господин Трамп и на этот раз был оправдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года уже через неделю обернулся для него вторым импичментом

Фото: Jose Luis Magana / AP Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года уже через неделю обернулся для него вторым импичментом

Фото: Jose Luis Magana / AP

Между тем когда в середине сентября 2023 года спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (покинувший пост 3 октября в результате внутрипартийного бунта) дал зеленый свет на расследование об импичменте в отношении президента Джо Байдена, многим наблюдателям действия инициировавших разбирательства республиканцев показались калькой первого процесса с участием Дональда Трампа. В деле снова фигурировал сын президента Хантер, который, как выяснилось, заработал $24 млн в 2015–2019 годах на серых сделках с партнерами из Китая, Украины, Румынии и России. Конгрессмены-консерваторы, убежденные в злом умысле со стороны Джо Байдена, решили доказать общественности, что бенефициаром этих миллионов был и глава Белого дома.

Кроме того, ситуация напоминала трамповскую и ярким партийным окрасом расследования, а СМИ уже успели окрестить попытку объявить импичмент господину Байдену как «самую слабую» за всю историю США.

Тем не менее учитывая республиканское большинство в Палате представителей, Джо Байден имеет все шансы пополнить список президентов, которым был объявлен импичмент. Но в отстранение главы Белого дома верится с трудом — очевидных доказательств коррупции с его стороны по-прежнему нет, а демократы как никогда едины вокруг своего лидера. Впрочем, еще даже не понятно, будет ли резолюция об импичменте в итоге вынесена на голосование в Палате представителей.

Заложники основ

Тем не менее Палата представителей угрожала импичментом президентам гораздо чаще, чем объявляла его. По некоторым данным, первым президентом США, против которого оппоненты задумали запустить подобную процедуру, был не кто иной, как первый же глава государства — Джордж Вашингтон. Однако никто из его идеологических недругов так и не решился внести резолюцию против одного из главных героев войны за независимость Америки, поэтому дальше разговоров дело не зашло.

Зато десятому главе Белого дома Джону Тайлеру повезло чуть меньше — он оказался первым из американских лидеров, против которого в Палате представителей были запущены расследования. Правда, взошел он на высший государственный пост не в результате выборов, а будучи вице-президентом, поскольку избранный главой Белого дома Уильям Гаррисон внезапно умер всего через 30 дней после инаугурации. Господин Тайлер был крайне непопулярен в собственной же партии Вигов, а за глаза его величали не иначе как «Его Случайность» (His Accidency). Неудивительно, что против находящегося в слабой позиции лидера моментально начались политические игры. Резолюция о его импичменте в итоге была внесена в Палату представителей, однако на голосование ее так и не поставили, поскольку было понятно, что речь в данном случае пошла бы не о правосудии. Для политической же борьбы нашлись и другие методы. В итоге Джон Тайлер досидел свой «случайный» срок до конца, от переизбрания отказался и поддержал кандидата-демократа Джеймса Полка, который стал 11-м президентом США.

Резолюции об импичменте также вносились против президентов Герберта Гувера (1929–1933 годы), Рональда Рейгана (1981–1989 годы), Джорджа Буша-старшего (1989–1993 годы), Джорджа Буша-младшего (2001–2009 годы) и Барака Обамы (2009–2017 годы), однако они либо так и не были поставлены на голосование, либо провалились в Палате представителей.

Между тем история об импичментах была бы неполной без республиканца Ричарда Никсона. Его фигуру исследователи обычно ставят в один ряд с господами Джонсоном, Клинтоном и Трампом и считают единственным американским лидером, которого Сенат после Палаты представителей точно признал бы виновным и лишил бы поста. Первый срок господина Никсона был настолько успешным, что на второй он переизбрался с сумасшедшим результатом, победив в 49 из 50 штатов, что до сих пор остается недосягаемой мечтой для американских лидеров. Однако затем республиканец угодил в крупнейший за всю историю США политический скандал, известный как «Уотергейт», когда выяснилось, что члены администрации были замешаны в установке прослушки в штаб-квартире Демократической партии в одноименном отеле в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Никсон оказался единственным президентом США, чье отрешение от власти готовы были поддержать даже большинство однопартийцев. Ему удалось избежать импичмента, самостоятельно подав в отставку

Фото: / AP, / AP Ричард Никсон оказался единственным президентом США, чье отрешение от власти готовы были поддержать даже большинство однопартийцев. Ему удалось избежать импичмента, самостоятельно подав в отставку

Фото: / AP, / AP

Поначалу приближенные господина Никсона пытались выгородить босса, однако чем дольше шло расследование в юридическом комитете Палаты представителей, тем сильнее под президентом качалось кресло. Ситуация начала развиваться стремительно в конце июля 1974 года, когда после семи месяцев обсуждения 27 числа юридический комитет одобрил первую из пяти предложенных статей импичмента. В тот момент было еще неясно, наберется ли достаточно голосов во всей Палате представителей для объявления импичмента. Однако 5 августа Верховный суд обязал господина Никсона обнародовать неотредактированные записи его бесед в Овальном кабинете с сотрудниками администрации, из которых выяснилось, что американский лидер предлагал использовать ЦРУ для воспрепятствования расследованию ФБР и платил деньги за молчание пойманным с поличным участникам уотергейтского дела.

После того как записи с «неопровержимыми доказательствами» были опубликованы, Ричард Никсон получил записку от республиканцев в Конгрессе: все сенаторы, кроме 15 человек, намерены проголосовать за его отставку сразу после решения об импичменте в Палате представителей.

Другими словами, необходимые две трети голосов в Сенате набирались, поэтому республиканец не стал дожидаться даже Палаты представителей и подал в отставку 8 августа, чтобы не оказаться первым в истории президентом США, позорно смещенным с поста Конгрессом.

И хотя Ричарду Никсону формально не был объявлен импичмент, его история наглядно показала эффективность этой процедуры, если фигурант расследования действительно попался на вопиющих нарушениях, что даже однопартийцы оказались готовы вершить над ним правосудие.

Штатная ситуация

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штат Орегон — единственное место в США, где высшим должностным лицам не грозит импичмент, но это скоро исправят. (На фото: Сенат штата Орегон)

Фото: Amanda Loman / AP Штат Орегон — единственное место в США, где высшим должностным лицам не грозит импичмент, но это скоро исправят. (На фото: Сенат штата Орегон)

Фото: Amanda Loman / AP

Тем временем процедура импичмента распространилась не только на федеральных служащих, но и была взята на вооружение американскими штатами. В 49 штатах из 50 чиновники, как и общегосударственные должностные лица, находятся под перманентной угрозой отставки местными законодательными органами. Особняком стоит Орегон, в Конституцию которого процесс импичмента не был записан, однако в 2023 году местные законодатели сделали большой шаг, чтобы изменить ситуацию. В ноябре 2024 года по вопросу наделения орегонской легислатуры правом инициировать и проводить импичмент в штате состоится референдум, после которого, как ожидается, этот пробел будет устранен.

Так или иначе, в отличие от президентов, которым лишь четырежды объявлялся импичмент и ни один из них не дошел до отставки, губернаторам штатов везло гораздо реже, а число лишенных кресла и вовсе может конкурировать с федеральным списком из восьми низвергнутых судей. Так, в истории США насчитывается 15 губернаторов, которым нижняя палата местных легислатур объявляла импичмент, включая двоих отличившихся и дважды «импичнутых» (impeached). При этом восемь из них лишились в итоге своих постов в результате осуждения законодателями.

Первым из губернаторов расстался с властью в 1871 году Уильям Холден, руководивший Северной Каролиной. До него в 1862-м и 1868-м импичмент объявлялся Чарльзу Робинсону из Канзаса и Харрисону Риду из Флориды, однако они смогли благополучно пройти через судебное разбирательство местных сенатов.

Господину Холдену повезло меньше, а процесс над ним, несмотря на достигнутую законодателями цель, по сей день вызывает вопросы. Дело происходило после Гражданской войны в США (1861–1865 годы). Будучи республиканцем, Уильям Холден отчаянно отстаивал завоевания победителей-сторонников отмены рабства, однако Северная Каролина была в этом отношении сложным штатом, а расистские настроения в ней нарастали. Дошло до того, что сторонники превосходства белой расы убили шерифа, мирового судью и сенатора, а толпа линчевала местного чернокожего чиновника по имени Уайтт Аутло. Реакция господина Холдена был молниеносной: в штате ввели военное положение, а войскам было приказано арестовать более 100 членов Ку-Клукс-Клана, чтобы предать их суду.

Такое обращение с белыми людьми со стороны губернатора крайне возмутило Генеральную ассамблею Северной Каролины, контролируемую демократами, которые в то время совсем иначе относились к правам человека, чем их современные коллеги. В итоге в 1870 году против Уильяма Холдена запустили процедуру импичмента, а год спустя успешно отстранили от власти, сочтя виновным в «незаконном применении военной силы и нарушении прав арестованных» куклуксклановцев.

В тот же год был лишен поста губернатор Небраски Дэвид Батлер, который попался на присвоении себе тысяч казенных долларов. При этом для Небраски, получившей статус штата буквально в 1867 году, господин Батлер в принципе был первым губернатором. Но размытая грань между своим и общественным погубила политика в условиях четко сработавшей процедуры.

Затем четыре десятилетия подряд импичменты руководителям штатов объявлялись, но не доводили до их отстранения, пока в 1913 году очередь пострадать за «тяжкий проступок» не дошла до губернатора Нью-Йорка Уильяма Сульцера по прозвищу Простой Билл. Несмотря на то что до губернаторства господин Сульцер 17 лет представлял Нью-Йорк в нижней палате Конгресса США, на руководящем посту он продержался меньше года. Сразу после его избрания выяснилось, что политик приврал о своих расходах на предвыборную кампанию, что сильно возмутило общественность и местных законодателей. В итоге нижняя палата нью-йоркской легислатуры объявила импичмент Простому Биллу, который смекнув, к чему идет дело, 24 сентября подал в отставку. Местных сенаторов это не остановило, и 16 октября они все равно осудили обманщика.

Уже в 1917 году пал четвертый губернатор — демократ Джеймс Фергюсон-младший, руководивший Техасом. Политику оказались неугодны некоторые представители профессорско-преподавательского состава в Техасском университете, которых он потребовал уволить. И когда университет этого не сделал, губернатор обрубил заведению все положенные ему ассигнования из казны штата. Такое вмешательство в образовательные дела никому не понравилось, и господина Фергюсона отстранили от власти. При этом демократ в 1925 году фактически вернулся во власть, когда губернатором Техаса стала его жена Мириам, а он — «первым джентльменом» штата. В итоге чета Фергюсонов управляла «Штатом одинокой звезды» два срока — в 1925–1927 годах и в 1933–1935 годах.

Следующим отстраненным губернатором стал в 1923 году глава Оклахомы демократ Джон Уолтон. Он, как и первый из лишенных власти коллег по корпусу, пострадал из-за борьбы с Ку-Клукс-Кланом. За два года до его избрания в 1921 году белые расисты устроили печально известную резню чернокожих в Талсе и разрушили целую часть города, прозванную «Черной Уолл-стрит». Для разгрома куклуксклановцев, только заступив на пост, господин Уолтон ввел в Талсе военное положение, за что и поплатился должностью, не просидев на ней и года. Против него местные законодатели выдвинули целых 22 статьи обвинений, среди которых фигурировало и «незаконное использование вооруженных сил».

Оклахома в принципе в те годы не щадила своих губернаторов. В 1929 году за «общую некомпетентность» расстался с властью демократ Генри Джонстон, умудрившийся возмутить в первую очередь собственных однопартийцев. Причем господина Джонстона отрешили от должности со второй попытки. В первый раз — также за «общую некомпетентность», а еще за подозрительно мощное влияние на него «личной секретарши миссис Хаммондс» — политику объявили импичмент в 1927 году, однако тогда ему удалось избежать осуждения. Фигура Генри Джонстона примечательна тем, что, как и Харрисон Рид из Флориды (1868 и 1872 год), он пополнил короткий список из дважды «импичнутых» губернаторов.

В том же году в Луизиане объявили импичмент губернатору Хьюи Лонгу по прозвищу Большая рыба, но он успешно был оправдан и остался при деле. После этого ждать следующего импичмента пришлось почти 60 лет, когда республиканцу Эвану Мичему, губернатору Аризоны, был объявлен импичмент за финансовые преступления, а сам он отстранен от должности.

Последний на текущий момент импичмент произошел в 2009 году. Тогда сенатор США от Иллинойса Барак Обама был избран президентом, а губернатор штата Род Благоевич, правивший с 2003 года, внезапно решил заработать на карьерном успехе новоиспеченного главы Белого дома.

Ни много ни мало господин Благоевич попытался продать освободившееся сенаторское место господина Обамы, в чем и был уличен. Правда, дело было столь громким, что одним лишь отстранением от должности не обошлось — Рода Благоевича приговорили к 14 годам тюрьмы.

Он просидел в заключении до 2020 года, пока не был отпущен в связи со смягчением приговора президентом Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Род Благоевич из Иллинойса стал восьмым отрешенным в результате импичмента от власти губернатором в истории США, а после этого даже сел в тюрьму

Фото: Mary Altaffer / AP Род Благоевич из Иллинойса стал восьмым отрешенным в результате импичмента от власти губернатором в истории США, а после этого даже сел в тюрьму

Фото: Mary Altaffer / AP

Так или иначе заимствованный отцами-основателями механизм из средневековой Англии не всегда срабатывал, как было задумано. Тем не менее «сенатская страховка» в две трети необходимых для отрешения от должности голосов в большинстве случаев действовала отрезвляюще, когда правовые основания для импичмента оказывались размыты. Как сработала она и в случае Ричарда Никсона, который просто не стал дожидаться позорного исхода.

Однако, учитывая последние процессы над Дональдом Трампом и Джо Байденом, в США растет обеспокоенность, что действенный инструмент против зарвавшихся политиков все сильнее рискует превратиться в орудие политической борьбы. Во всяком случае риски стать постоянным явлением для американской политики после 2019 года резко возросли. Но и тут надо всегда помнить, что импичмент — это еще не гарантия отстранения от власти, что и было на всякий случай предусмотрено отцами-основателями.

Алексей Забродин