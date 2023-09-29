Импичмент на вырост

В Палате представителей Конгресса США в четверг состоялось первое заседание по вопросу расследования об импичменте Джо Байдена. Республиканцы озвучили уже ранее опубликованную информацию о главе Белого дома и бизнесе членов его семьи, а также вступили в схватку с демократами, которые требовали от коллег заняться более важными, по их мнению, делами. В первую очередь переговорами по бюджету, отсутствие прогресса по которым грозит остановить работу правительства. Но республиканцы были непреклонны, пообещав довести дело до конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

В четверг в комитете по надзору в Палате представителей США состоялись первые публичные слушания по расследованию в рамках импичмента президента Джо Байдена. В ходе расследования республиканцы намерены докопаться до того, был ли президент США бенефициаром $24 млн, полученных бизнесом сына главы Белого дома Хантера Байдена и другими членами семьи в 2015–2019 годах из Китая, Украины, Румынии и России.

В первый день задачей республиканцев не было обнародование новых громких доказательств. Скорее они обсуждали дорожную карту, а также конституционные и правовые обоснования данного расследования.

С этим было связано и приглашение на заседание трех свидетелей — экспертов в области американского права. Двое из них были вызваны республиканцами — это судебный бухгалтер Брюс Дубинский, а также профессор права Университета Джорджа Вашингтона и сотрудник консервативного Fox News Джонатан Терли.

Демократы пригласили для дачи показаний профессора конституционного права Университета Северной Каролины Майкла Герхарда. И не случайно, господин Герхардт работал специальным советником председательствующего на втором судебном процессе по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа.

Кстати, представители Демпартии в течение всего заседания пытались переключить внимание на экс-президента Трампа. В частности, обвинить его в начале этого «безосновательного расследования», которое является лишь тратой времени.

Главный демократ в комитете Джейми Раскин во вступительной речи обвинил республиканских коллег во вранье. По его словам, «все, что они могут сделать,— это вернуться к полностью опровергнутой лжи, которую (адвокат экс-президента.— “Ъ”) Руди Джулиани и сам Дональд Трамп обнародовали пять лет назад». Демократ напомнил, что Палате представителей лучше бы заняться не «пустым и безосновательным» импичментом, а более неотложным делом — переговорами, чтобы не допустить остановку правительства, которая грозит ему уже в воскресенье.

«За три дня до того, как они собираются “закрыть” правительство Соединенных Штатов, республиканцы начинают безосновательную кампанию импичмента президента Байдена. Никто не может понять логику действий»,— заявил законодатель. Для лучшей наглядности выступал он на фоне iPad, на котором шел обратный отчет до момента остановки финансирования американского правительства.

Заявление парламентария практически повторило то, что об этом думает Белый дом, который требовал от консерваторов немедленно заняться более неотложными делами.

«До закрытия правительства осталось 61 час и 55 минут из-за крайнего хаоса и неспособности республиканцев в Палате представителей управлять страной. Последствия для американского народа будут очень разрушительными — от потери рабочих мест и прекращения оплаты работы войск до угрозы важным усилиям по борьбе с фентанилом, оказанию помощи при стихийных бедствиях, предоставлению продовольственной помощи и многому другому. Ничто не должно отвлекать от этого»,— говорилось в заявлении Белого дома.

К слову, запуск процедуры импичмента причем в обход устоявшейся практики без голосования в Палате представителей был как раз попыткой республиканского спикера нижней палаты Кевина Маккарти задобрить крайне правых республиканцев, чтобы те проголосовали за бюджет.

Официально спикер открыл расследование по импичменту 12 сентября, хотя на тот момент многие республиканцы не были уверены, что игра стоит свеч и оснований для импичмента достаточно.

Однако крайне правым этого шага спикера было мало, и они стали выдвигать все новые и более невыполнимые требования по сокращению трат в бюджете. К пятнице стало понятно, что договориться до конца субботы с ними практически невозможно и шансы продолжения финансирования правительства в нормальном режиме приближались к нулю. К слову, до тех пор пока правительство не получит финансирование, зарплата не светит и законодателям-расследователям, и их персоналу. Казалось бы, и импичмент под угрозой. Но республиканцы пообещали продолжать самоотверженно работать даже без денег.

Председатель комитета Джеймс Комер, будто дискутируя с оппонентами импичмента, которые считают, что в таком виде он политически мотивирован, заявил: внимание законодателей в первый месяц будет уделено именно представлению результатов, которые докажут, что расследование юридически оправдано. По его утверждению, в ходе расследования набралась «гора доказательств» причастности президента Байдена к, по его версии, коррумпированным сделкам.

В частности, Джеймс Комер вспомнил уже ранее озвученные данные о создании семьей Байден более 20 подставных компаний, которые заработали более $20 млн. «Суть в том, что комитет доказал, что одни только Байдены заработали более $15 млн за счет своей торговли иностранным влиянием, более $24 млн, если учесть доходы их соратников от этих схем… что же продавали Байдены»? — задался законодатель вопросом.

Также он упомянул ранее опубликованные доказательства того, что Хантер Байден указывал в качестве домашнего адрес своего отца в Делавэре для получения в 2019 году банковских переводов на сотни тысяч долларов от двух граждан Китая.

Республиканцы утверждают, что это доказывает: деньги предназначались именно Джо Байдену. Однако есть и другой аргумент: Хантер Байден жил в доме своего отца в это время и ранее указывал этот адрес в своих водительских правах.

Поздно ночью уже после заседания The Hill сообщил, что комитет палаты запросил для изучения дополнительную банковскую информацию президента Джо Байдена и его сына, других членов семьи, а также делового партнера Хантера Байдена. Это все в дополнение к сотням тысяч документов, которые уже собраны законодателями для изучения.

В ходе грядущих заседаний также планируется заслушать многочисленные свидетельские показания. Как ранее стало известно Fox News, глава Юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан представил список тех, кого бы Конгресс хотел заслушать по этому делу в октябре. Среди них специальный прокурор по делу Хантера Байдена Дэвид Вайс и другие федеральные прокуроры, участвующие в расследовании по делу. Законодатель попросил, чтобы господин Вайс явился на запись интервью 11 октября, а на публичные слушания — 18 октября. Также законодатель потребовал у генерального прокурора Меррика Гарланда дополнительные документы по этому делу.

Однако в ходе шестичасового слушания в четверг стало понятно, что пока даже свидетели республиканцев не уверены в успехе этой затеи. По их словам, «железобетонных» доказательств неподобающего поведения Джо Байдена до сих нет.

«Я не верю, что имеющиеся доказательства поддерживают статьи об импичменте. Это то, что должно установить расследование. Но я также верю, что Палата представителей преодолела порог для старта расследования по импичменту»,— заявил профессор Джонатан Терли. Другой свидетель республиканцев Брюс Дубинский продолжил: он согласился дать показания в Конгрессе, чтобы помочь законодателям понять, «как совершаются мошеннические действия».

По его словам, много информации уже собрано, но еще больше предстоит собрать. «Как следователь по делам о мошенничестве, когда я вижу дым, я сразу же ищу огонь. Самый главный вопрос, стоящий сегодня перед американским народом, заключается в том, был ли за дымовой завесой, омрачающей бизнес семьи Байден и ее партнеров, огонь?» — отметил он.

Свидетель демократов профессор права Университета Северной Каролины Майкл Герхардт и вовсе заявил, что такого поиска потенциальных тяжких преступлений или правонарушений недостаточно для старта процедуры импичмента.

Екатерина Мур, Вашингтон