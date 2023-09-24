И ты, Менендес!

Против одного из самых влиятельных законодателей-демократов США, главы сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса выдвинуты обвинения в коррупции. По версии следствия, найденные еще год назад в резиденции сенатора слитки золота, пачки наличных денег и дорогой автомобиль — плата за его услуги от бизнесменов, имевших дела с Египтом. Как утверждает прокуратура, законодатель делился с ними информацией, крайне чувствительной для национальных интересов США. Доказательства столь весомы, что даже однопартийцы господина Менендеса стали требовать его ухода из Сената. Он с этим пока не торопится, но уже сейчас ясно, что произошедшее бросает тень на правящую партию и снижает ее шансы сохранить за собой большинство в верхней палате Конгресса на выборах в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Боб Менендес

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Сенатор Боб Менендес

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В пятницу прокуроры представили на рассмотрение большому жюри в Нью-Йорке обвинения против авторитетного сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Боба Менендеса, в течение многих лет занимавшего пост председателя комитета по международным отношениям в Сенате США.

В обвинительном заключении сенатор Менендес и его жена Надин подозреваются в получении взяток в сотни тысяч долларов за помощь бизнесменам, имевшим дела с Египтом.

«Эти взятки включали в себя наличные, золото, выплаты по ипотеке… роскошный автомобиль и другие ценные вещи»,— говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США (.pdf).

Согласно многостраничному документу, обыск в доме законодателя прошел еще в июне 2022 года. В особняке господина Менендеса в Нью-Джерси федеральные агенты обнаружили «плоды» его «коррупционного соглашения» с тремя бизнесменами, включая почти полмиллиона долларов наличными. Часть денег была спрятана в одежде, висевшей в шкафу. Фотография с пачками стодолларовых купюр, найденных в черной куртке-ветровке сенатора, была прикреплена к опубликованным Минюстом документам. В доме четы Менендес были обнаружены также золотые слитки на сумму более $100 тыс. В гараже был найден «мерседес», который, по утверждению следователей, тоже был наградой за помощь.

Согласно обвинительному заключению, господин Менендес подозревается в предоставлении конфиденциальной информации, интересовавшей правительство Египта. В частности, в документе Минюста утверждается, что сенатор Менендес в 2018 году передал через свою на тот момент невесту, а ныне жену информацию о своем намерении завизировать соглашение о продаже оружия Египту на сумму $99 млн.

Сенатора также обвиняют в «неправомерном консультировании и оказании давления» на представителя сельскохозяйственного ведомства США, чтобы тот поддержал эксклюзивный контракт одной из американских компаний на поставки халяльного мяса в Египет. Кроме того, следствие пытается уличить сенатора в попытках срыва некоего уголовного расследования и попытках убедить президента США назначить на должность прокурора Нью-Джерси кого-то, на кого бы законодатель мог повлиять.

Обвинения в коррупции в адрес сенатора поступают не первый раз. В 2015 году его также подозревали в использовании служебного положения в целях личного обогащения.

Однако в ходе состоявшегося в 2018 году судебного процесса Боб Менендес был оправдан. Таким образом, если верить следствию, сразу после выигранного суда сенатор продолжил неподобающую деятельность. Причем как раз в то же время он требовал и расследования в отношении Дональда Трампа, обвиняя того в связях с Россией.

Как сообщает канал ABC, Боб Менендес, похоже, является первым действующим сенатором, которому когда-либо были предъявлены обвинения по двум не связанным друг с другом уголовным делам, хотя по статьям о коррупции сенаторов США уже осуждали, и не раз.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил в пятницу, что Бобу Менендесу следует принять «справедливое» решение и покинуть пост председателя сенатского комитета по международным отношениям.

Отметим, что правила Демократической партии в Сенате гласят, что любой член партии, обвиненный в совершении уголовного преступления, должен уйти с руководящей должности.

«Боб Менендес был преданным государственным деятелем и всегда упорно боролся за жителей Нью-Джерси. Он имеет право на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство»,— подчеркнул господин Шумер. Однако многие демократы из штата, который представляет сенатор, включая губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи и законодателей в Конгрессе, заявили, что, учитывая тяжесть обвинений, Бобу Менендесу следует сложить с себя полномочия сенатора.

Менендес призывам однопартийцев пока не внемлет и уходить не собирается. Более того, сенатор не намерен и отменять планы своего переизбрания в следующем году.

Все происходящее — происки «закулисных сил, которые неоднократно пытались заставить меня замолчать и вырыть мне политическую могилу», заявил Боб Менендес.

Многие американские эксперты задаются вопросом, почему обвинения в адрес авторитетного члена Демократической партии выплыли наружу именно сейчас, когда до выборов остается чуть более года. По замечанию CNN, ситуация по крайней мере является серьезным аргументом в контексте часто повторяемого заявления бывшего президента США Дональда Трампа, что он является объектом партийной «охоты на ведьм». Теперь Минюст США может утверждать, что достается не только влиятельным республиканцам, но и влиятельным демократам, отмечает телеканал.

Комментатор Fox News Джесси Уоттерс связывает дело с попыткой демократов отвлечь внимание от грядущего старта расследования по импичменту Джо Байдена в Палате представителей. Кроме того, журналист указывает на противоречия по внешнеполитическим вопросам между Джо Байденом и Бобом Менендесом.

«Менендес не хочет открывать Кубу, но этого хочет Байден. Менендес терпеть не может сделку с Ираном, которую Байден хочет вернуть. Менендес любит Израиль, Байден — не очень. Менендес был категорически против амнистии нелегальных иммигрантов из Венесуэлы, а Байден только что утвердил полмиллиона номеров социального страхования для венесуэльцев. Сейчас Менендес устранен, и у президента Байдена теперь более широкие возможности в международных отношениях»,— рассуждает Джесси Уоттерс. Впрочем, по словам журналиста, расчет может не оправдаться.

Расследование против сенатора вполне может ударить по всей Демократической партии, если избиратели увидят в происходящем не исключение, а закономерность и свяжут обвинения против Джо Байдена и Боба Менендеса.

Проблема еще и в том, продолжает CNN, что на выборах в следующем году демократам крайне важно оставить за собой место Боба Менендеса в верхней палате — только в этом случае у них будет «хоть какая-то надежда сохранить контроль над Сенатом». Но после происшедшего господин Менендес вряд ли способен победить на выборах.

При этом перспективы для Демпартии и до этого были не самые радужные. В Сенате США 51 демократ (включая трех независимых, голосующих как демократы) и 49 республиканцев. В 2024 году избираться будут 34 сенатора, из которых 23 — демократы. Республиканцам для того, чтобы вернуть контроль над Сенатом, нужно будет отыграть у демократов всего два места или даже одно место, если им удастся одержать победу на президентских выборах 2024 года. Тогда право голоса получает республиканский вице-президент.

Политический аналитик Джейкоб Рубашкин в своей колонке для Inside Election пишет, что «новое обвинение Менендесу вносит значительную неопределенность в предвыборную гонку в Сенат от Нью-Джерси в 2024 году, которая, как ранее ожидалось, не должна была быть конкурентной».

По замечанию эксперта, республиканцы не побеждали на выборах в Сенат в Нью-Джерси с 1972 года, но «коррупционные скандалы могут сделать уязвимыми должностных лиц в гонке, которая в другой ситуации была бы комфортной». Да и в целом «обвинение Менендеса также усложняет и без того нелегкий путь демократов к сохранению своего большинства» в Сенате, резюмирует аналитик.

Екатерина Мур, Вашингтон