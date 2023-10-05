Рынок собирает марки

В России с начала 2023-го появилось 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это рекорд за последние четыре года. Для сравнения: в 2019-м в страну пришли 26 игроков, после чего их число резко сократилось, следует из статистики консалтинговой компании NF Group. Большинство марок, зашедших в Россию в этом году, из Турции. Они продают одежду и обувь, а также товары для дома. Кроме того, появились компании из Белоруссии, Эстонии, Южной Кореи, Австралии и Киргизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но даже такой объем несопоставим с более успешными показателями, которые были ранее, говорит старший директор компании СОRE.XP Марина Малахатько: «Пока масштабируемость совсем не та, потому что открытие одной-трех площадок, условно, в Москве и Санкт-Петербурге не дает никакого эффекта для экономики и в целом для fashion-ритейла. Сейчас речь идет о точечных запусках магазинов — никто сеткой не открывал.

Последний вал иностранных брендов был в 2014 году, тогда в Россию пришли порядка 80 марок. Если сравнивать с ним, я бы не сказала, что рынок восстанавливается.

Да, есть бренды, для которых Россия — интересный и достаточно важный рынок, поскольку здесь хорошая смена сезонов, много потребителей, есть возможности для роста.

Мы гораздо интереснее любой прилегающей страны СНГ в силу масштабов государства и численности населения. Несмотря на то, что рубль сильно упал, денежная масса, накопленная в РФ, очень большая.

Пришедшие в этом году бренды — это масс-маркет, масс-маркет плюс. Ни одного премиального среди них нет. Как правило, премиум представлен европейскими марками, которые по понятным причинам сюда не торопятся выходить. А у тех, кто остался, большие сложности не только с поставками, но и с ценообразованием, поскольку с таким курсом при закупке в евро платить плюс 25% к цене, которая, условно, вчера была другой, никому не хочется».

После начала боевых действий на Украине об уходе с российского рынка заявили 23 иностранные компании. Еще 34 провели ребрендинг или передали бизнес другим участникам рынка. В результате в торговых центрах Москвы на конец первого квартала этого года освободилось 14% площадей. Однако новые бренды вряд ли заменят ушедшие по рентабельности, поясняет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов:

«Бренды, которые появляются на нашем рынке, по сути, выходят на хорошо раскрученные места. И они стремятся в первую очередь занимать помещения не во флагманских локациях, в стрит-ритейле в Москве и Питере, основных городах, а в сложившихся кластерах в торговых центрах. Небольшие площади от 50 кв. м до 150 кв. м самые ходовые. Многие иностранные бренды занимают как раз более маленькие объекты, где особо вакансии-то и не было.

Насколько это успешные арендаторы, примет ли их публика, говорить рано. Им надо дать поторговать хотя бы год. Если на рынок вышли 16 марок, это не значит, что все они продолжат работу.

Новые бренды не являются заменой ушедшим. Именно потому у Uniqlo и было столько магазинов и такие большие площади, что компания была лидером рынка. Именно потому группа Inditex торговала с квадратного метра в четыре раза больше, чем российские или другие зарубежные марки. И заменить их по этому параметру вряд ли получится, как и по модности. Раньше чек складывался из того, что человек приходил в магазин fast-casual и покупал total look. Сейчас такой total look вряд ли кто-то из ритейлеров сможет эффективно собрать».

По данным “Ъ”, иностранные бренды, которые приостановили работу в России или решили уйти с рынка, могли понести убытки в районе $2 млрд. Более половины этой суммы приходится на Inditex, IKEA и H&M.

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Елена Тюленева