Потребители разбрелись по магазинам

Пиковый для модной розницы период августа—начала сентября прошел для ритейлеров относительно благоприятно. Магазинам в Москве удалось зафиксировать увеличение среднего чека на 10% год к году и прирост посещаемости, хотя число покупателей в точках сократилось. Последнее объясняется растущей конкуренцией между ритейлерами, высокой чувствительностью потребителей к ценам и постепенным возвращением в торговые центры людей, приходящих не только для конкретных покупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С начала августа по 3 сентября средний чек в магазинах фешен-ритейла в Москве вырос на 10%, а посещаемость — на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека там связывают преимущественно с ростом цен. Директор подразделения многофункциональной недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая согласна, что рост трат вряд ли продиктован увеличением благосостояния населения.

Этот период перед началом делового сезона считается показательным на рынке ритейла и торговой недвижимости. Пик потребительской активности обычно приходится на 35-ю неделю (28 августа — 3 сентября). В этом году средний чек в магазинах одежды и обуви в эти дни увеличился на 28%, а трафик — на 37% к началу августа. Затем показатели начали стабилизироваться. Евгения Прилуцкая называет восстановление трафика естественным после периода шоков, связанных с пандемией и военными действиями на Украине.

Заместитель гендиректора сети магазинов мужской одежды Kanzler Елена Никитина говорит, что с 1 августа по 13 сентября средний чек заметно не поменялся, но трафик увеличился на 17,8% год к году. Президент Baon Илья Ярошенко отмечает рост выручки на 10% по итогам августа, а за минувший период сентября пока видит снижение. В «Снежной королеве» говорят о росте трафика магазинов в этот период на 5% год к году. Средний чек у сети снизился на 10%, но эту динамику там связывают с внутренним фактором — увеличением в ассортименте доли повседневной одежды.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев обращает внимание, что, несмотря на рост посещаемости, количество непосредственно покупателей в магазинах модных брендов в августе—начале сентября оказалось в среднем на 3% ниже, чем годом ранее. Эксперт связывает это с постепенным расширением предложения. Работающих магазинов в торговых центрах стало больше, поток рассеивается, растет конкуренция с онлайн-площадками, говорит господин Васильев.

В интернет-магазине Lamoda сообщили, что число заказов в августе—сентябре выросло на 18%, среднее число позиций в заказе увеличилось на 8%, а средний чек — на 5% год к году.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отметил, что рост конкуренции между ритейлерами виден даже исходя из их спроса на помещения, находящиеся в зонах с повышенным трафиком

Как отмечает Михаил Васильев, потребители сегодня достаточно чувствительны к стоимости товаров и могут приходить в магазины для выбора одежды, а потом заказывать нужные позиции онлайн, стремясь найти наиболее выгодное предложение. Илья Ярошенко тоже заметил повышенную избирательность, добавляя, что на потребителей может влиять и общеэкономическая ситуация. «Скачки курса валют усиливают ощущение нестабильности, люди осторожнее покупают»,— поясняет он.

В целом, по словам Михаила Васильева, текущая динамика посещаемости говорит о постепенном возврате к нормальному функционированию торговых центров. В кризисные периоды, вспоминает он, из-за сокращения числа работающих магазинов посетители торговых центров с большей вероятностью делали покупки. То, что потребители в целом возвращаются к более привычным паттернам, видно и по загрузке ресторанных зон, говорит Алексей Ванчугов. Гендиректор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин отмечает, что приток трафика в любом случае создает в торговых центрах эффект оживления. «Сегодня посетитель придет посмотреть, завтра вернется и купит»,— указывает Евгения Прилуцкая. Но, добавляет она, задачу конвертации посетителей в покупателей должны решать как сами торговые центры, так и арендаторы.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев