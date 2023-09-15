Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потребители разбрелись по магазинам

Конкуренция за покупателей у одежных сетей растет

Пиковый для модной розницы период августа—начала сентября прошел для ритейлеров относительно благоприятно. Магазинам в Москве удалось зафиксировать увеличение среднего чека на 10% год к году и прирост посещаемости, хотя число покупателей в точках сократилось. Последнее объясняется растущей конкуренцией между ритейлерами, высокой чувствительностью потребителей к ценам и постепенным возвращением в торговые центры людей, приходящих не только для конкретных покупок.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С начала августа по 3 сентября средний чек в магазинах фешен-ритейла в Москве вырос на 10%, а посещаемость — на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Увеличение среднего чека там связывают преимущественно с ростом цен. Директор подразделения многофункциональной недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая согласна, что рост трат вряд ли продиктован увеличением благосостояния населения.

Этот период перед началом делового сезона считается показательным на рынке ритейла и торговой недвижимости. Пик потребительской активности обычно приходится на 35-ю неделю (28 августа — 3 сентября). В этом году средний чек в магазинах одежды и обуви в эти дни увеличился на 28%, а трафик — на 37% к началу августа. Затем показатели начали стабилизироваться. Евгения Прилуцкая называет восстановление трафика естественным после периода шоков, связанных с пандемией и военными действиями на Украине.

Заместитель гендиректора сети магазинов мужской одежды Kanzler Елена Никитина говорит, что с 1 августа по 13 сентября средний чек заметно не поменялся, но трафик увеличился на 17,8% год к году. Президент Baon Илья Ярошенко отмечает рост выручки на 10% по итогам августа, а за минувший период сентября пока видит снижение. В «Снежной королеве» говорят о росте трафика магазинов в этот период на 5% год к году. Средний чек у сети снизился на 10%, но эту динамику там связывают с внутренним фактором — увеличением в ассортименте доли повседневной одежды.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев обращает внимание, что, несмотря на рост посещаемости, количество непосредственно покупателей в магазинах модных брендов в августе—начале сентября оказалось в среднем на 3% ниже, чем годом ранее. Эксперт связывает это с постепенным расширением предложения. Работающих магазинов в торговых центрах стало больше, поток рассеивается, растет конкуренция с онлайн-площадками, говорит господин Васильев.

В интернет-магазине Lamoda сообщили, что число заказов в августе—сентябре выросло на 18%, среднее число позиций в заказе увеличилось на 8%, а средний чек — на 5% год к году.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отметил, что рост конкуренции между ритейлерами виден даже исходя из их спроса на помещения, находящиеся в зонах с повышенным трафиком

Как отмечает Михаил Васильев, потребители сегодня достаточно чувствительны к стоимости товаров и могут приходить в магазины для выбора одежды, а потом заказывать нужные позиции онлайн, стремясь найти наиболее выгодное предложение. Илья Ярошенко тоже заметил повышенную избирательность, добавляя, что на потребителей может влиять и общеэкономическая ситуация. «Скачки курса валют усиливают ощущение нестабильности, люди осторожнее покупают»,— поясняет он.

В целом, по словам Михаила Васильева, текущая динамика посещаемости говорит о постепенном возврате к нормальному функционированию торговых центров. В кризисные периоды, вспоминает он, из-за сокращения числа работающих магазинов посетители торговых центров с большей вероятностью делали покупки. То, что потребители в целом возвращаются к более привычным паттернам, видно и по загрузке ресторанных зон, говорит Алексей Ванчугов. Гендиректор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин отмечает, что приток трафика в любом случае создает в торговых центрах эффект оживления. «Сегодня посетитель придет посмотреть, завтра вернется и купит»,— указывает Евгения Прилуцкая. Но, добавляет она, задачу конвертации посетителей в покупателей должны решать как сами торговые центры, так и арендаторы.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...