Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился с официальным требованием о встрече к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутат заявил, что хочет обсудить с главой государства вопросы, связанные, в частности, с положением украинских военнослужащих, внутренней и внешней политикой Украины. По его словам, ситуация на фронте критическая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гончаренко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Алексей Гончаренко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах. Ситуация критическая и на фронте... Сейчас время собраться и довести нашу борьбу до победы. Но нужно выйти к людям и сказать все честно. Владимир Александрович, жду назначения даты встречи. Надо поговорить»,— написал господин Гончаренко в Telegram.

Депутат уточнил, что хочет обсудить с президентом вопросы, связанные с выплатами военнослужащим, положением срочников, статусом участников боевых действий, демобилизацией и ротацией. Он отметил, что имеет право потребовать встречи с любым руководителем в соответствии с ч. 2 ст. 17 закона «О статусе народного депутата».

В июне 2023 года Украина начала масштабное контрнаступление. В конце сентября журналисты The New York Times проанализировали, как изменилась линия фронта российско-украинского конфликта. По данным газеты, Россия с 1 января 2023 года заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине. Как отмечают журналисты, 302 кв. км — это треть размера столицы Украины Киева.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».