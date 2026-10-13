В России экранизируют «Слово о полку Игореве»

Писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев рассказал, что идея экранизации появилась у него и гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова четыре года назад. По словам господина Минаева, за это время авторы обсудили образы героев и основные драматургические линии будущей картины.