В России экранизируют «Слово о полку Игореве»
13.10.2026, 12:50
«Газпром-медиа холдинг» и компания «Медиаслово», которая принадлежит продюсерам Даниле Шарапову и Петру Анурову, создадут полнометражный фильм по произведению древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Релиз картины запланирован на осень 2028 года.
Писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев рассказал, что идея экранизации появилась у него и гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова четыре года назад. По словам господина Минаева, за это время авторы обсудили образы героев и основные драматургические линии будущей картины.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга, в основу картины ляжет история похода князя Игоря Святославича против половцев. Военная кампания станет предлогом для рассказа о мужестве, предательстве, любви и необходимости единства перед общей угрозой. По замыслу авторов идеи, личные амбиции князей и принятые ими решения повлияют на судьбы людей и поставят страну перед лицом серьезной опасности.