Генерал ВСУ Тарнавский: минимальная цель успешного наступления — взятие Токмака

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что минимальной целью успешного наступления Киева является взятие под контроль города Токмак в Запорожской области. Это, по его мнению, может позволить украинским военным перекрыть сухопутный коридор в Крым.

«Токмак — это цель-минимум. Главная цель — добраться до наших государственных границ. Я думаю, полный прорыв российской обороны произойдет после Токмака. На данный момент русские рассчитывают на глубину своей линии обороны там»,— рассказал украинский военачальник в интервью американскому телеканалу CNN.

Господин Тарнавский добавил, что погодные условия могут создать серьезные препятствия для дальнейшего наступления украинских военных. В частности, проблемы, по словам генерала ВСУ, могут коснуться тяжелой техники. Однако он назвал подобные риски маловероятными, так как украинская армия в настоящее время продвигается «в основном без техники».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США призывают командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток). Издание обращало внимание на то, что следом за Токмаком располагается Мелитополь. Как считается, столица российской Запорожской области — это одна из главных целей украинского наступления. Благодаря захвату этого города, как писали западные СМИ, ВСУ сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и приступить к наступлению на полуостров.

Масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось в июне. В начале сентября представители украинской армии сообщили о том, что ВСУ смогли успешно прорвать первую линию обороны ВС России на запорожском направлении. Врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий на прошлой неделе назвал крайне напряженной обстановку в регионе. Также он заявил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов