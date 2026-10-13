Татьяну Москалькову назначили полпредом Госдумы в Конституционном суде
Экс-омбудсмена Москалькову назначили полпредом Госдумы в Конституционном суде
13.10.2026, 12:52
Бывший омбудсмен по правам человека, депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем нижней палаты парламента в Конституционном суде. Госдума приняла такое постановление на пленарном заседании 13 октября.
По регламенту функции полпреда Госдумы в КС возлагаются на депутата, обладающего ученой степенью по юридической специальности. Срок полномочий полпреда не может превышать срока текущего созыва Думы.
Как писал «Ъ», на заседании 13 октября депутаты также утвердят кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий. Помимо этого Дума рассмотрит постановление о перемещении некоторых депутатов между комитетами. Татьяна Москалькова перейдет из комитета по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному и гражданскому законодательству.