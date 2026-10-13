Не сдавших тест на ПДД курьеров в Москве переведут в статус «неактивный»
13.10.2026, 12:53
В Москве с 15 октября станет обязательным тестирование на знание ПДД для курьеров, напомнил столичный дептранс. Для успешной сдачи теста нужно ответить на 80% вопросов. Курьеры, не прошедшие тест, перейдут в статус «неактивный».
Дептранс подготовил ответы на самые частые вопросы, касающиеся сдачи теста. В ведомстве рассказали, что в тестирование входят вопросы не только об основах безопасности дорожного движения, но и о сервисной этике. Для подготовки курьерам доступны специальные обучающие материалы. Ознакомиться с ними и пройти сам тест можно на «Госуслугах» или портале mos.ru.
Количество попыток сдачи теста не ограничено. После трех неудачных попыток система направит курьера на повторное изучение теории, уточнили в департаменте. Результат теста сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать год.
Тестирование запустили с 5 октября, первые десять дней пройти его можно было по желанию. В мэрии говорили, что прохождение теста позволит подтвердить, что каждый курьер «хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами».