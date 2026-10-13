Бывший президент Сербии заявил о желании сохранить дружеские отношения с Россией
Вучич: Сербия стремится сохранить дружеские отношения с Россией
13.10.2026, 12:49
Власти Сербии стремятся сохранить традиционные дружеские отношения с Россией. Об этом сообщил бывший президент страны Александр Вучич в эфире телеканала RT Balkan.
«Мы смогли это сделать с РФ, и я очень этим доволен»,— сказал господин Вучич. По его словам, в Сербии были попытки устроить «цветную революцию» из-за отказа страны вводить санкции против России.
За продолжающимися студенческими протестами в Сербии, убежден бывший президент, стоят прозападные СМИ и организации. В свержение правительства страны за 10 лет вложили несколько миллиардов евро, утверждает Александр Вучич.