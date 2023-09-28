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Коммерсантъ FM
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NYT: Украина рискует западной поддержкой при замедлении контрнаступления

Замедление продвижения украинских войск является большим риском для Киева, говорится в материале The New York Times (NYT), в котором приводятся мнения экспертов. Как пишет газета, поддержка Запада может ослабнуть, если окажется маловероятным, что Киев может вернуть под контроль большие территории.

Как говорится в материале NYT, поддержка Украины может ослабнуть из-за отсутствия политической воли или нежелания предоставлять больше оружия, особенно учитывая то, что ждать замены этого вооружения придется годами.

В материале журналисты NYT проанализировали, как изменилась линия фронта российско-украинского конфликта. По данным газеты, Россия с 1 января 2023 года заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине. Как отмечают журналисты, 302 кв. км — это треть размера столицы Украины Киева.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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