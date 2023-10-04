Топливные маневры подняли котировки

Цены на бензин и дизель вновь пошли вверх. В частности, дизель подорожал сразу почти на 6%, свидетельствуют данные СПБ Биржи. Цены стали расти на фоне сообщения “Ъ”, что власти готовы частично снять запрет на экспорт нефтепродуктов. Такое решение правительство может принять уже 4 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации издания, это связано с проблемой переполненных хранилищ «Транснефти». Предполагается, что компаниям разрешат трубопроводные поставки дизтоплива. Причем объем экспорта может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен. В то же время запрет на поставки за рубеж бензина пока останется в силе.

Правительство идет на ослабление ограничений, введенных всего две недели назад, чтобы НПЗ не снижали загрузку, пояснил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник:

«Запрет вводился, чтобы обуздать рынок. Цены, особенно биржевые, росли до рекордных значений. И запрет был условно бессрочным и на бензин, и дизель для всех экспортеров, то есть никакой избирательности не было. Спустя несколько недель мы видим, что ситуация выправилась, рынок остывает внутренний. Причина — не только в запрете экспорта. Есть сезонные факторы: завершение периода уборки урожая, переход на зимний дизель. И в целом считается, что спрос на топливо в России в зимний период ниже, чем в летний».

За время действия запрета на экспорт стоимость дизтоплива снизилась на четверть. Во вторник котировки сырья на СПБ Бирже вплотную приблизилась к отметке в 54 тыс. руб. за тонну. Но в рознице на АЗС изменения едва заметны. Потребители увидят эффект от снятия запретов только через несколько месяцев, пояснил заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Последние месяцы на экспорт по трубопроводам поставлялось порядка 0,9-1 млн тонн дизельного топлива в месяц — это около 30% российского экспорта товарного дизеля от всего, поэтому изменение ситуации, связанной с запретом экспорта, не радикальное. Второй момент: на самом деле у нас есть очень серьезные лаги в изменении цен в рознице и на оптовом рынке. Оптовый рынок реагирует на запреты, изменение регулирования очень быстро, а розничный с лагом полтора-два месяца, потому что это топливо должно быть куплено, поставлено на АЗС.

Думаю, что решение по снятию запрета на экспорт бензина вряд ли случится скоро. Рынок по этому виду топлива испытывает больше проблем. На самом деле, на экспорт направлялось порядка 10-12% от всего произведенного бензина, поэтому здесь, наверное, ситуация с возможным профицитом более отдаленная».

Пока неясно, какими мерами правительство будет стабилизировать топливные цены после отмены экспортных ограничений. Ключевым механизмом является демпфер. Однако, как пишет “Ъ”, корректировка его параметров до сих пор не согласована с Минфином. По мнению собеседников издания, об ослаблении запрета на экспорт разумно было бы объявить параллельно с новыми мерами по демпферу.

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Светлана Белова