Топливо стынет в баках

Российский топливный рынок, страдающий от профицита нефтепродуктов на фоне запрета их экспорта с 21 сентября, может столкнуться с еще одной проблемой, если ситуация не найдет разрешения в ближайшее время. Участники рынка опасаются, что будет сорван переход на выпуск зимнего дизельного топлива, который традиционно происходит в октябре. Особенно критичным это может стать для северных регионов. «Весь транспорт на солярке, который ездит севернее Тобольска, просто перестанет заводиться»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Он напоминает, что на дизтопливе в основном ездит коммерческий и общественный транспорт, также он необходим для армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Существует четыре типа дизтоплива: летнее, межсезонное, зимнее и арктическое, последнее позволяет эксплуатацию транспорта до минус 55°С. Обычное дизтопливо густеет при отрицательных температурах за счет содержащихся в нем парафинов, что может привести к плохой работе двигателя и невозможности завести машину. Проблему решают добавлением керосиновой фракции в летнее дизтопливо.

Обычно с приближением холодов рассчитанное на теплую погоду топливо в течение месяца вытеснялось из резервуаров хранения, а также из системы «Транснефти», постепенно замещаясь зимним видом. Но на данный момент практически все емкости для хранения уже заняты летним дизтопливом, так как его невозможно экспортировать. Емкостей «Транснефти», говорят два источника в нефтекомпаниях, хватит меньше чем на два дня. По их словам, НПЗ в начале прошлой недели получили от «Транснефти» уведомления о том, что через десять дней (то есть примерно к 4 октября) она остановит прием нефтепродуктов, если накопленная продукция не будет распределяться. Аналогичная ситуация сложилась и на железной дороге: все цистерны забиты дизелем. Единственный вариант, шутит один из собеседников “Ъ”, куда еще можно было бы слить невостребованное топливо,— это около 20 стоящих в европейских портах РФ пустых танкеров. Но для этого необходимо разрешение таможни — нефтекомпании должны доказать, что груз предназначен для внутреннего рынка.

Участники рынка говорят, что, хотя задержка с переходом на зимнее дизтопливо не приведет к катастрофе, она сильно осложнит работу многих служб на севере. Дефицит товарного зимнего дизтоплива приведет к возникновению суррогатов (кустарно смешанных летнего дизтоплива и авиакеросина), а поскольку экспорт авиакеросина разрешен, может возникнуть дефицит керосиновой фракции. А если затоваривание НПЗ дизтопливом заставит заводы снизить переработку, пострадает и выпуск бензина. Нефтекомпании уже готовят обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить запрет экспорта, пока эта мера не привела к каскаду новых проблем.