Вакцины выпали из календаря

В московских клиниках не хватает вакцин из календаря прививок. В некоторых государственных и частных учреждениях пропал комбинированный препарат от кори, краснухи и паротита, а также моновакцина от свинки. На проблему обратили внимание в РБК. В свою очередь, в столичном депздраве сообщили, что сейчас для иммунизации детей доступна живая коревая моновакцина, а поставки дефицитных позиций ожидаются в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2022 году прекращение экспорта в Россию анонсировал американский производитель комбинированной вакцины от кори, краснухи и свинки М-М-Р II. Сейчас клиники используют ее российский аналог «Вактривир».

При этом в справочных частных медицинских сетей “Ъ FM” рассказали, что в последнее время испытывают перебои и с поставками отечественного препарата, а вакцин от ветрянки и краснухи в некоторых клиниках нет совсем.

По данным аналитиков DSM Group, в первом полугодии 2023-го в российский госсегмент поступило вдвое меньше комбинированной импортной вакцины М-М-Р II, чем в аналогичный период 2022 года.

Американский препарат был востребован в частных клиниках, сейчас же компании вынуждены закупать российские вакцины, и производство просто не справляется со спросом, пояснила гендиректор торгового дома «Аллерген» Алла Денисова:

«Производитель же не может создать продукцию сразу на год, поэтому поставки идут раз в квартал. Регионы подают заявки на количество доз, которое им необходимо, и не бывает так, чтобы производитель их не исполнил. Соответственно, Минздрав проводит закупку и на следующий год распределяет вакцину по субъектам федерации.

Когда завершаются государственные поставки, обычно это ноябрь-декабрь, производитель оценивает, какое количество вакцин он может поставить своим дистрибуторам, то есть последняя серия, которую выпускают, идет уже в частные клиники.

Вместе с тем в каких-то регионах меньше желающих привиться, в каких-то — больше. Видимо, Москва не заказала нужный объем, ну сейчас следующий поступит. Также производство не было рассчитано на новые регионы. Вспышку кори только сейчас ликвидировали, но прививают же всех беженцев, мигрантов и так далее».

Весной на фоне роста заболеваемости корью Роспотребнадзор поручил до конца года провести подчищающую иммунизацию от инфекции. После этого предприятие «Микроген» дополнительно выпустило более 800 тыс. доз моновакцины.

Более активная вакцинация отчасти и могла спровоцировать локальный дефицит препаратов, заметила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилёва:

«В связи с тем, что была вспышка кори, начали в обязательном порядке вакцинировать лиц, которые не сделали этого раньше: медработников, педагогов. Люди стали проверять свой иммунитет, сдавать анализы на антитела.

Кроме того, нужно учитывать ситуацию на новых территориях, где, как я понимаю, долгое время никто никого не вакцинировал. То есть у нас немножко нагрузка увеличилась.

Корь у нас в основном завозная, плюс антипрививочников стало больше, чем надо. Это высококонтагиозное заболевание, и из 100 человек, которые не болели и ранее не прививались, в случае контакта с вирусом заболеют 99. У кори могут быть тяжелые формы течения болезни и летальные исходы.

Относительно недавно в России создали "Вактривир". Вакцина, наверное, третий год на рынке, она себя прекрасно зарекомендовала. По национальному календарю профилактических прививок обязательна вакцинация от кори в год и в шесть лет».

В холдинге «Нацимбио» также сообщили РБК, что в этом году досрочно завершили поставки коревой вакцины в регионы. Следующие отгрузки моновакцины от свинки запланированы на конец ноября, комбинированной — от кори и свинки — на декабрь 2023-го.

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Елизавета Скобцова