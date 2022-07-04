Вакцинам начертили границы

Американская MSD прекращает поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов. Ранее о сокращении поставок ряда средств заявляли Eli Lilly, GSK, AbbVie. Хотя такие решения носят политический характер, но за ними кроются экономические резоны, считают эксперты. Они уверены, что производители выведут с российского рынка препараты с низкими объемами продаж, оставив востребованные оригинальные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Lawless / PA / AP Фото: Brian Lawless / PA / AP

Как сообщили “Ъ” несколько участников рынка, MSD разослала контрагентам уведомления о прекращении поставок в РФ вакцин от ветряной оспы («Варивакс»), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II). Уведомление получил, например, пермский Центр иммунологии и вакцинации. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, подтвердившая информацию, поясняет, что по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах. В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили. В MSD лишь заявили “Ъ”, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

MSD еще в 2019 году договорилась о локализации вакцин от ветряной оспы, ротавирусной инфекции («Ротатек») и вируса папилломы человека («Гардасил») на площадке «Форта» (принадлежит «Нацимбио»). В «Нацимбио» сообщили “Ъ”, что работа с MSD по проекту остановлена, а мощности «Форта» задействованы под производство сезонных вакцин.

По данным RNC Pharma, в 2021 году продажи «Варивакса» в госсегменте и в рознице составили 162,8 млн руб., или 19,8% от общего объема поставок этой вакцины, а М-М-Р II — 14 млн руб. (1,5%). Но у этих средств в РФ есть аналоги. Вакцину от ветряной оспы поставляет также GSK, а от кори, краснухи и паротита «Вактривир» — «Микроген» (входит в «Нацимбио»).

Из комментария MSD следует, что могут прекратиться поставки не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране. У компании в РФ в обороте 25 таких лекарств, подсчитал “Ъ”. Некоторые препараты MSD лидируют по объему поставок в деньгах, вряд ли их поставки будут сокращены. Компании, заявляя о сокращении или полной остановке поставок в РФ, принимают точечные решения по каждому продукту и исходят из затрат и прибыли, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так, по его данным, по 11 препаратам, имеющим аналоги, доля MSD в 2021 году составляла менее 50% в деньгах.

Среди таких лекарств, в частности, гипогликемический препарат «Янувия», «Ремикейд» от ревматоидного артрита, антибиотики «Инванз» и «Кубицин», а также онкопрепарат «Темодал». Совокупно в 2021 году на них пришлось 4% продаж всех препаратов MSD в рублях, подсчитали в RNC Pharma. При этом «Янувия», по данным госреестра лекарственных средств, упаковывается на площадке «Акрихина», а «Инванз» и «Ремикейд» — на «Ортате» (входит в «Р-Фарм»). В «Акрихине» не ответили на запрос “Ъ”, в «Р-Фарме» от комментариев отказались.

После начала спецоперации РФ на Украине западные фармкомпании, включая Pfizer, Novartis, AbbVie, Sanofi, объявили о приостановке инвестиций в российский рынок, но заверили, что продолжат поставки лекарств. Кроме того, американская Eli Lilly приостановила поставки «Сиалиса» от эректильной дисфункции. GSK отказалась от поставок ряда витаминов и БАДов, а AbbVie — продуктов для эстетической медицины. На кардинальный шаг решилась только американская BMS, закрывшая офис в РФ и передавшая российский бизнес партнеру Swixx BioPharma.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк называет решение западных компаний о сокращении работы в РФ политическим. «Сейчас российский рынок — избыточный комплаенс для них»,— говорит он. Но в этом решении есть и экономические резоны. Господин Шуляк уверен, что западные фармкомпании будут выводить с рынка РФ препараты с низкой долей продаж, оставив оригинальные препараты.

Полина Гриценко