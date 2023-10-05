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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на 1,6%

Всемирный банк обновил свой прогноз по росту ВВП России в 2023 году — российская экономика вырастет на 1,6%, в 2024 году — на 1,3%, в 2025 году — на 0,9%. Это следует из материалов организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. По оценке экономистов ВБ, улучшение прогноза связано с ростом расходов на военные нужды и социальные выплаты. В июньском докладе ВБ прогнозировал снижение ВВП на 0,2% в этом году, в следующем — повышение на 1,2%, в 2025 — на 0,8%.

«Ожидается, что потеря квалифицированной рабочей силы, ограничения на импорт технологических товаров и потеря производственных прямых иностранных инвестиций окажут негативное влияние на среднесрочные и долгосрочные перспективы роста»,— говорится в материалах ВБ.

По оценке экономистов, инфляция в текущем году составит 5,6%, ее росту будет способствовать снижение курса рубля. В отчете отмечается, что за первые семь месяцев текущего года банковский сектор достиг чистой прибыли в размере 2 трлн руб.

По данным Росстата, объем ВВП в текущих ценах во втором квартале 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд руб. Рост показателя относительно аналогичного периода 2022 года составил 4,9%. 18 сентября президент Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета спрогнозировал рост ВВП в 2023 году на уровне 2,5-2,8%. 3 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что регулятор ожидает рост ВВП в 2024 году на 0,5–1,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госинвестиции компенсировали спад чистого экспорта»

Полина Мотызлевская

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