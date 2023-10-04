Росстат: объем ВВП РФ за второй квартал 2023 года составил 39,3 трлн руб.
Абсолютный объем ВВП в текущих ценах во II квартале 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд руб. Рост показателя относительно аналогичного периода 2022 года составил 4,9%, следует из оценки Росстата.
Согласно оценке агентства, наиболее существенное влияние на рост ВВП во II квартале сыграл рост индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях:
- гостиницы и рестораны (+15,2%). По данным Росстата, рост в отрасли связан с увеличением спроса на рынке общепита (+17%);
- строительство (+11,7%). Агентство связывает рост в отрасли с реализаций крупных инвестиционных проектов за отчетный период;
- оптовая и розничная торговля (+11%). Росстат уточняет, что оборот оптовой торговли вырос во II квартале на 12,5%, а оборот розницы — на 9%;
- обрабатывающие производства (+10,6%). Сильнее всего в отрасли за отчетный период выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+38,6%), металлических изделий (36,2%), прочих транспортных средств и оборудования (+28,5%).
Кроме того, по данным Росстата, рост во II квартале фиксировался в сельском хозяйстве (+4%), отраслях информация и связь (+3,5%), транспортировка и хранение (+2,8%) и добыча полезных ископаемых (+0,7%).
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