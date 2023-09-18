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Коммерсантъ FM
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Путин: восстановление российской экономики завершено, страна выдержала санкции

Рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 2,5-2,8%

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Президент заявил, что рост ВВП вышел на уровень 2021 года и превзошел первоначальные прогнозы. Нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились до уровня прошлого года.

Президент напомнил, что в апреле прирост ВВП прогнозировался на уровне 1,2%. «Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше – 2,8%»,— сказал президент.

«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали беспрецедентное внешнее давление. Санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке, некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными»,— заявил господин Путин во время выступления.

Президент также обратил внимание на необходимость принимать своевременные решения в связи с ослаблением рубля, понимать его причины. «Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что Правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно«,— выразил уверенность Владимир Путин.

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