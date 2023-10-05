Госинвестиции компенсировали спад чистого экспорта

Росстат подтвердил оценку роста ВВП во втором квартале 2023 года в 4,9% в годовом выражении (после спада на 1,8% в первом) и опубликовал первую оценку элементов его использования. Расходы на конечное потребление в структуре ВВП во втором квартале выросли до 72,6% с 66,1% годом ранее. Домохозяйств — до 52,1% с 47,4%, госуправления — до 19,9% с 18,2%. Доля валового накопления выросла за год до 23,4% с 18,7%, в том числе накопления основного капитала — до 21,4% с 18,3%. Вклад изменения запасов материальных оборотных средств увеличился до 2% с 0,4%. Доля же чистого экспорта (экспорт минус импорт) резко снизилась — до 4% с 15,2% год назад.

По расчетам Александра Исакова из Bloomberg Economics, 4,9% прироста ВВП во втором квартале складываются из 4,2 процентного пункта (п.п.) роста потребления домохозяйств, 4,1 пункта — налогового накопления капитала и запасов, 0,4 п.п.— потребления государства (снизили при этом прирост ВВП на 3,8 п.п. чистый экспорт и прочие факторы, см. график). «Вклад потребления государства выглядит небольшим, но в этой категории учитываются лишь "потребительские" госрасходы, а госрасходы инвестиционной природы — на дороги или на военную технику — уходят в категорию накопления основного капитала»,— поясняет эксперт в том числе и бурный рост валового накопления основного капитала во втором квартале. При этом рост расходов на конечное потребление государства во втором квартале был лишь на 3%, а валовое накопление основного капитала — на 16% выше тренда, существовавшего до начала 2022 года. «История ВВП по потреблению за последние 10 лет показывает, что пропорции потребления стабильны. Это тяни-толкай между чистым экспортом и долей госсектора»,— добавляет Александр Исаков.

Напомним, что на фоне затухания внутригодовой динамики экономического роста (см. “Ъ” от 19 сентября) Минэкономики в сентябре повысило прогноз роста ВВП в 2023 году до 2,8% с 1,2%, а ЦБ 15 сентября сохранил прогноз роста на уровне 1,5–2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП в 2024 году, теперь прогноз регулятора — 0,5–1,5% против 0,5–2,5% в июльской версии. Опубликованный вчера октябрьский консенсус-прогноз FocusEconomics по России предполагает увеличение ВВП лишь на 1,3% в этом году (1% месяц назад) и на 1,1% в 2024-м (1,2%).

Артем Чугунов