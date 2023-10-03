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Коммерсантъ FM
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Зампред ЦБ Заботкин: в 2024 году нужно продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику

Заботкин: в 2024 году нужно продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику

Центральный банк (ЦБ) России видит необходимость поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в 2024 году для возвращения инфляции к цели в 4%. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Алексей Заботкин

Алексей Заботкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Заботкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы в последние три месяца предприняли существенное ужесточение денежно-кредитной политики, повысили ставку до 13%. Для возвращения инфляции к цели в 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение следующего года»,— сказал господин Заботкин на парламентских слушаниях в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что Центробанк в следующем году предполагает рост ВВП на 0,5–1,5%. Прогноз средней ключевой ставки на 2024 год составляет 11,5–12,5%. «При этом рост требований банковской системы к экономике будет 7–12%, что означает продолжение роста кредита в реальном выражении при инфляции в 4%»,— сообщил зампред ЦБ.

Адаптация и восстановительный рост российской экономики, как сказал Алексей Заботкин, в 2023 году шли быстрыми темпами. Он также добавил, что ослабление курса рубля повышает инфляционные ожидания, а основная цель регулятора — добиться соответствия внутреннего спроса и возможностей экономики.

Глава Минэкономики Максим Решетников на правительственном часе в Совете федерации 25 сентября назвал жесткую денежно-кредитную политику «риском» для экономики страны. По его словам, в дальнейшем она может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка.

В конце сентября Центробанк опубликовал «Основные направления единой денежно-кредитной политики» на 2024–2026 годы. В нем скорректированы расчеты по базовому, «фрагментационному» и «рисковому» макросценариям.

Подробнее в тексте «Ъ» «И пятнадцать по плечу».

Петр Бузлаев

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