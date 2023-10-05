Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе

Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Он стал лауреатом за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое». Имя лауреата в Стокгольме объявил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Фоссе

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Юн Фоссе

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Я ошеломлен и несколько напуган. Я воспринимаю это как награду литературе, которая прежде всего стремится быть литературой, без учета других соображений»,— сказал господин Фоссе Reuters.

Господин Фоссе пишет на наименее распространенном из двух официальных вариантов норвежского языка — на так называемом новом норвежском, который используют только около 10% населения. Он считает, что Нобелевская премия является признанием этого языка и движения, которое его продвигает.

Юну Фоссе 64 года. Он написал больше 20 пьес, а также романы, эссе, сборники стихов и детские книги. Его произведения переведены больше чем на 40 языков, количество постановок его пьес превысило больше 1 тыс.

Нобелевскими лауреатами по физике за 2023 год стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л`Юилье за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов. Премию по физиологии и медицине получили Каталин Карико и Дрю Вайссман за изобретение мРНК-вакцин, премию по химии — Алексей Екимов, Мунги Дж. Бавенди и Луи Брус за открытие квантовых точек.

Леонид Уварчев