Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия, позволившие создать вакцину от COVID-19

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Нобелевская премия 2023 года в области физиологии и медицины присуждена венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману, сообщает Нобелевский комитет. Их открытия в области модификации нуклеозидных оснований позволили создать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

«Открытия двух нобелевских лауреатов сыграли решающую роль в создании эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года. Их исследования коренным образом изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой. Лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время»,— говорится в пресс-релизе (.pdf).

Эксперты Нобелевского комитета отметили, что скорость, с которой могут быть разработаны мРНК-вакцины, открывает возможность для разработки вакцин против других инфекционных заболеваний. В комитете предположили, что в будущем технологию госпожи Карико и господина Вайссмана также можно будет использовать для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака.

Каталин Карико родилась в 1955 году в венгерском городе Сольнок. В 1982 году получила докторскую степень в Сегедском университете. В 2013 госпожа Карико стала вице-президентом биотехнологической компании BioNTech RNA Pharmaceuticals. С 2021 года назначена профессором Сегедского университета и Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета.

Дрю Вайссман родился в 1959 году в Лексингтоне (штат Массачусетс). В 1987-м получил степень доктора медицинских наук и степень доктора философии в Бостонском университете. В 1997 году господин Вайссман основал свою исследовательскую группу в Медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете. Является директором Пенсильванского института РНК-инноваций.