Ученый из России стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову. Все трое работают в США. Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек».

Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.

Среди лауреатов Алексей Екимов — ученый, который с 1999 года работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США. Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте, Луи Брус — в Колумбийском университете.

В начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Его разработки продолжили Луи Брюс и Мунги Бавенди.

Альма-матер Алексея Екимова — физический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра молекулярной физики). Он работал приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка и в Университете Осаки. Написал более ста научных работ и был автором нескольких изобретений, первооткрыватель нанокристаллических полупроводниковых квантовых точек.

В 2006 году ученый получил Премию Вуда (совместно с Л. Брюсом и Ал-дром Л. Эфросом за «открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств»).

«Квантовые точки приносят человечеству наибольшую пользу. Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи — поэтому мы только начали изучать потенциал этих крошечных частиц»,— говорится в релизе.

По ошибке академия наук отослала письмо с объявлением лауреатов раньше срока: журналисты получили сообщение в 7:30 по местному времени, хотя традиционно премию вручают в 11:45.

Нобелевскую премию по физике за 2023 год вручили за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов, по физиологии и медицине — за изобретение мРНК-вакцин.

Анастасия Ларина