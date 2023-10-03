Нобелевская премия по физике присуждена за изучение динамики электронов

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л'Юилье. Они были номинированы за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов.

Вклад лауреатов позволил исследовать молниеносные процессы, которые ранее было невозможно отследить, сообщается в пресс-релизе (.pdf).

В 2001 году Пьеру Агостини удалось исследовать серию последовательных световых импульсов, в которой каждый импульс длился всего 250 аттосекунд. Аттосекунда — единица времени в Международной системе единиц, равная 110 секунды.

«Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, которые управляют электронами. Следующим шагом будет их использование»,— говорит Ева Олссон, председатель Нобелевского комитета по физике.

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