Люксовые авто находят путь в Россию

В России оживает рынок люксовых автомобилей: с начала года в стране было продано 43 Lamborghini, 30 Bentley, 32 Rolls-Royce и девять автомобилей Ferrari Roma, подсчитали в ГК «Автодом». При этом их стоимость, как отмечают аналитики, выросла минимум вдвое относительно 2021-го. Стоит ли ждать дальнейшего роста продаж? И как люксовые автомобили попадают в Россию? Подробности — у Дарьи Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Официальные поставки, как и гарантийное обслуживание машин класса люкс, после начала боевых действий на Украине прекращены. Автомобили попадают в страну только с помощью параллельного импорта.

Продажи в России упали в разы, но клиенты в сегменте все еще остаются, рассказал директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин:

«В прошлом году Aston Martin практически не покупали. Было продано около 20 автомобилей Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce — по 40 машин.

В этом году всем стало немножко лучше, потому что научились проводить платежи, перевозить авто, рынок даже немножко подрос.

Но по количеству продаж мы раза в три, наверное, упали, к 2021-му. Между тем цифры пугающие, потому что в позапрошлом году самый дорогой автомобиль — Rolls-Royce — можно было купить за 35-40 млн руб., а в этом году он обойдется уже в 80 млн руб. Но люди покупают».

Самой продаваемой из Lamborghini остается модель Urus. Среди Bentley наиболее востребована Bentayga, цена обеих — около 50 млн руб. Самым дорогим из проданных в прошлом году стал Lamborghini Sian, стоимость которого составила 300 млн руб.

Цены на люксовые авто за последние полтора года выросли минимум вдвое, что отталкивает некоторых потенциальных покупателей, рассказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Сегодня на каком-то суперлюксе становится ездить не то чтобы модно, потому что времена в стране не совсем те, чтобы столь открыто показывать свое невероятное благосостояние.

Стоимость автомобилей меняется относительно курса, то есть уходит в ближний космос. Вместе с тем, если кому-то хочется купить Rolls-Royce или Bentley, это сделать можно.

Машины везут из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана. Это на 100% частный ввоз, поэтому гарантийная, сервисная и любая другая поддержка уже остались в воспоминаниях».

Другая проблема — нежелание брендов продавать автомобили в России. Поставить их даже неофициально зачастую весьма трудно.

Концерны пытаются отслеживать конечного покупателя, и с учетом сравнительно небольшого числа экземпляров, им это вполне удается, отмечает учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Мы доставили люксовые автомобили, не более трех штук в течение года. При этом производители за ними следят. Поэтому активация GPS на территории РФ и так далее несет с собой определенные риски.

При этом доставка зачастую обходится дороже, чем сами автомобили. Например, в нашем случае для люксовых авто мы пользовались воздушной перевозкой».

Все это стимулирует рынок поддержанных люксовых автомобилей. Только за первый квартал 2023-го в этом сегменте было продано вдвое больше машин, чем годом ранее. Такие данные приводила платформа «Авито Авто». Примерно так же растет и количество предложений.

А вот стоимость, если сравнивать с первичным рынком, показывает меньшую волатильность: в среднем за год б/у машины подорожали на 30-40%.

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