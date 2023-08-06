Лучше сидя, чем на коленях

Двухдневные консультации по Украине в Джидде (Саудовская Аравия) завершились в воскресенье без принятия общего документа, однако продемонстрировали настрой большинства значимых международных игроков добиться скорейшего прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Позиции участников встречи относительно путей урегулирования конфликта, судя по всему, серьезно не изменились, однако как со стороны Запада и Украины, так и со стороны государств Глобального Юга ощущались готовность продолжить консультации и стремление к поиску компромисса. В частности, в Киеве, похоже, поняли, что для обретения поддержки незападных стран украинской стороне надо проявлять гибкость. Сенсацией стало участие во встрече делегации Китая. Ранее Пекин проигнорировал аналогичное мероприятие в Дании. Россию в Саудовскую Аравию не пригласили. Представители РФ заявили, что любые встречи без ее участия не имеют смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В саудовский город Джидду на берегу Красного моря съехались представители 42 стран, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Россию в Джидду не пригласили

Фото: Reuters В саудовский город Джидду на берегу Красного моря съехались представители 42 стран, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Россию в Джидду не пригласили

Фото: Reuters

Представители 42 стран приехали в саудовский город Джидду на берегу Красного моря, чтобы, как сообщалось, обсудить «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и в целом перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Украинскую делегацию в Джидде возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Большинство других делегаций — советники по вопросам национальной безопасности или внешней политики. В частности, от США были советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Предыдущая аналогичная встреча состоялась в конце июня в Копенгагене. В ней приняли участие представители как западных стран, однозначно выступающих на стороне Киева, так и государств Глобального Юга, занимающих нейтральную позицию по Украине. Среди последних были делегации стран БРИКС — Индии, Бразилии и ЮАР.

Китай был также приглашен в Данию, но никого туда не послал. А вот в Джидду китайская делегация решила приехать.

Ее возглавил специальный представитель по евразийским делам Ли Хуэй. «Китай принял активное участие и позитивно отозвался о новой встрече»,— сказал европейский источник, принимавший участие в переговорах, французскому агентству AFP. А источники агентства Reuters подчеркивают, что основная заслуга в приезде в Джидду китайской делегации, как, впрочем, и широкое представительство Глобального Юга, принадлежит Саудовской Аравии, которая в последнее время работает над созданием имиджа значимого игрока на международной арене, в том числе способного быть эффективным посредником.

Эр-Рияд старательно соблюдает нейтралитет в российско-украинском конфликте, при этом никогда не критикуя Россию, и согласует с ней политику в отношении добычи нефти. Большим дипломатическим успехом королевства и лично наследного принца Мухаммеда бен Сальмана стал прошлогодний обмен пленными между Москвой и Киевом. Тогда в Россию вернулись 55 военных и находившийся в Киеве под арестом Виктор Медведчук, а на Украину — 215 украинских военных, включая бойцов батальона «Азов» (признан террористическим в РФ и запрещен). В мае этого года Саудовская Аравия принимала президента Украины Владимира Зеленского на проходившем на ее территории саммите Лиги арабских государств. И вот теперь новая и, судя по отзывам участников мероприятия в Джидде, весьма удачная попытка найти точки соприкосновения между всеми заинтересованными в разрешении российско-украинского конфликта сторонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организация встречи по Украине, и в частности приезд на нее представителей Китая, считается большим дипломатическим успехом Саудовской Аравии и лично наследного принца Мухаммеда бен Сальмана

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters Организация встречи по Украине, и в частности приезд на нее представителей Китая, считается большим дипломатическим успехом Саудовской Аравии и лично наследного принца Мухаммеда бен Сальмана

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Как отмечает американская газета The Wall Street Journal (WSJ), встречи в Дании и Саудовской Аравии различались, во-первых, по числу участников. В Джидде их было вдвое больше. Что касается участия Китая, то, по словам дипломатических источников издания, присутствие его делегации было крайне важно для успеха мероприятия, так как Пекин рассматривается в качестве ключевого союзника Москвы. При этом все понимают, что Китай в ходе любых обсуждений принимает во внимание российские «красные линии». И это в целом позиция многих стран, представляющих Глобальный Юг.

По информации WSJ, в ходе переговоров Китай представил свой план прекращения огня из 12 пунктов, о котором он впервые объявил еще в феврале. Со своей стороны, европейские дипломаты высказали свою позицию, что являющееся частью этого плана безоговорочное прекращение огня приведет просто к замораживанию конфликта и позволит России укрепить свой контроль над украинской территорией. Эти соображения были высказаны в Джидде представителям Китая. «Они получили живую обратную связь, и это был хороший обмен»,— сказал газете человек, осведомленный о ходе дискуссии.

В итоге, по оценкам участников консультаций, по сравнению с Копенгагеном разногласий на встрече в Джидде было меньше. В частности, потому что ее участники старались проявлять гибкость.

В частности, смягчила свои позиции Украина. В Дании ее представители настаивали на том, что любым мирным переговорам должен предшествовать вывод российских войск. Часть представителей Глобального Юга, принимая в расчет позицию Москвы, считали это неприемлемым условием. В Джидде Украина и большинство развивающихся стран оказались более заинтересованными в поиске консенсуса. Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что «Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», пишет WSJ.

Не было и споров по вопросу о выводе российских войск. По словам двух дипломатов, Украина не настаивала на этом, и развивающимся странам было не о чем с ней спорить.

Кроме того, согласно источникам немецкого агентства DPA в Джидде, от лица Саудовской Аравии и ряда других стран был представлен «еще один возможный мирный план». В его основе лежат такие принципы, как территориальная целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

В качестве первого шага в Джидде было решено попробовать сформировать рабочие группы для обсуждения конкретных тем, затронутых в украинской «формуле мира». Часть из них касается глобальных вопросов — ядерной и продовольственной безопасности, экологических последствий конфликта.

Совместного заявления по итогам консультаций, как и в Копенгагене, принято не было. С учетом никуда не девшихся разногласий это было вряд ли возможно.

Так, глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag признала, что взгляд на конфликт «из Претории, Бразилиа или Пекина иной, нежели из Европы». Однако, по ее словам, встреча в Джидде показала, что события на Украине затрагивают людей на разных континентах, будь то Африка, Азия или Южная Америка.

В связи с этим предполагается продолжение диалога. WSJ не исключает, что в ближайшие недели пройдет еще один тур консультаций по Украине в том же формате. По информации других западных изданий, остается актуальным вопрос и о встрече на уровне глав государств. Напомним, что Киев давно говорит о «глобальном саммите мира». Сроки еще не определены — в Киеве надеются, что он может пройти до конца года. Но там понимают, что для этого потенциальным участникам саммита предстоит пройти большой и тернистый путь по согласованию позиций. Еще до начала встречи в Джидде Андрей Ермак предсказывал «непростой разговор», но подчеркнул, что Украина готова с этим работать. В итоге он назвал состоявшиеся консультации продуктивными. В том же духе высказался и Владимир Зеленский. «Разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам, но всех объединяет приоритет международного права»,— написал он в воскресенье в соцсетях.

За встречей в Джидде с интересом наблюдали в Москве. И там сочли встречу небесполезной. «С точки зрения донесения здравого смысла до спонсоров киевского режима, я думаю, участие коллег по БРИКС в этом мероприятии, возможно, какую-то пользу принесло»,— сказал ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит диалог по данной теме с партнерами по БРИКС. В целом же в МИД РФ считают, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России не имеет смысла.

Самую же резкую позицию высказал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Отметив в своем Telegram-канале, что «трудно осуждать желание закончить войну», он написал: «Сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

Марианна Беленькая