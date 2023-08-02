МИД: встреча в Саудовской Аравии по Украине — попытка сколотить антироссийскую коалицию

В МИД РФ заявили «Ъ», что встречи, которые инициирует «киевский режим и его западные кураторы» для продвижения «формулы мира» Владимира Зеленского,— это обман и «попытка воспользоваться искренними намерениями этих государств в целях сколачивания антироссийской коалиции». Так в ведомстве ответили на просьбу прокомментировать отношение к переговорам по урегулированию конфликта без участия России.

О том, что встреча с участием представителей около 30 стран может пройти в Джидде 5–6 августа, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. По информации газеты, на консультации приглашены западные страны, Украина и ряд развивающихся стран, включая трех партнеров России по БРИКС — Индию, Бразилию и ЮАР. Двое из них, Бразилия и ЮАР, уже подтвердили участие во встрече.

«Мы исходим из того, что наши партнеры реалистично смотрят на подобные мероприятия и прекрасно понимают токсичные намерения Киева и западников, пытающихся обманным путем переманить их на свою сторону и оторвать от России»,— подчеркнули в МИД РФ, комментируя возможное участие во встрече в Джидде дружественных стран. «А главное, они (партнеры РФ.— ''Ъ'') полностью разделяют позицию, что мирные переговоры невозможны без нашей страны,— указали во внешнеполитическом ведомстве.— Убеждены, что они будут руководствоваться именно такими подходами в случае участия в консультациях в Саудовской Аравии».

Именно такую позицию высказал, например, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя предстоящие дискуссии. «Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие,— сказал он, отвечая на вопрос "РИА Новости" в ходе пресс-конференции во вторник.— Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны.— ''Ъ'') для этой цели. Мы выступаем за мир... Если будут представлены две страны — да».

По словам представителей администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Бразилия также заявила организаторам, что на любых переговорах по Украине необходимо присутствие представителей РФ. Правда, если присутствие представителей Мексики на встрече не ожидается, то Бразилия все-таки будет представлена.

Ранее планируемые к проведению в Джидде переговоры прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «безусловно, Россия будет следить за этой встречей».

Подробнее о возможных переговорах читайте в материале «Приближение гарантийного срока».

Анастасия Домбицкая