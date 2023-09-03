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Коммерсантъ FM
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Цены на нефть сохраняют интригу

Как стоимость сырья отразится на российском бюджете

Средняя цена российской нефти в августе, несмотря на санкции, достигла $74 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина. Если исходить из данных агентства котировок Argus Media, стоимость сорта Urals еще месяц назад вышла за пределы потолка, установленного странами G7 и Евросоюзом. Ограничения, принятые в конце 2022 года, запрещают транспортировку сырья из РФ, если его цена превышает $60 за баррель. Однако, как сообщал Bloomberg в августе, суда, принадлежащие западным компаниям, продолжают его перевозить. По подсчетам агентства, за июль Россия заработала от экспорта нефти больше $15 млрд. Это максимум в 2023 году.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Весной 2023-го, когда цены были ниже, в Минфине заявляли, что поступление нефтегазовых доходов отклонилось от плана. Выполнить его по итогам года даже с нынешними ценами будет непросто, подчеркнул эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

«Китай — лидер по объемам закупки. Если мы берем только нефть, перевозимую морским транспортом, то Индия сохраняет первое место. Также крупным покупателем является Турция, и остальные страны поменьше объемы уже приобретают.

То есть в последнее время не поменялась география поставок, при этом сокращается скидка на российскую нефть, во многом потому, что она давалась для покрытия определенных рисков, связанных, прежде всего, с санкциями.

От чего будет зависеть объем поставок нефти РФ на мировой рынок

От чего будет зависеть объем поставок нефти РФ на мировой рынок

Сначала никто не понимал, можно ли вообще покупать сырье из РФ, а если можно, то как за него рассчитываться — через какие банки, как его страховать, как доставлять и так далее. Сейчас все более или менее стабилизировалось, все понимают, как торговать с Москвой, поэтому риски уходят, соответственно, и скидка снижается.

Есть еще один ключевой момент, почему именно Минфин стал фиксировать более высокие цены — это, по всей видимости, изменение методологии оценки Argus Media стоимости российской нефти. Они в начале года давали не совсем адекватные показатели: по их данным, стоимость Urals составляла $50-55 за баррель.

Сейчас же, вполне возможно, они просто стали засекать стоимость российской нефти непосредственно в портах Индии, и отсюда и идет повышение, причем резкое, до $70-74 за баррель за месяц.

В целом можно говорить о том, что второе полугодие будет значительно лучше с точки зрения доходов бюджета от экспорта нефти и нефтепродуктов, чем первое. Вопрос состоит в том, войдем ли мы по итогам 2023-го в бюджетные параметры?

В них была запланирована цена нефти $70 за баррель. С января по август у нас средняя стоимость составляла $56, по данным Минфина, но при этом рубль ослаб.

То есть в рублевом выражении в августе и сентябре мы будем продавать нефть и получать за нее даже гораздо больше, чем планировалось. Так что основная интрига — что будет в среднем по году».

Юрий Барсуков — о том, почему Россия продолжит экспортировать меньше нефти

Юрий Барсуков — о том, почему Россия продолжит экспортировать меньше нефти

Между тем часть доходов от экспорта сырья при этом по-прежнему остается на счетах за пределами страны. В июне Bloomberg сообщал, что в банках Индии скопилось более $1 млрд в рупиях, которые Россия получила от продажи сырья, но не может их конвертировать.

Эту проблему еще предстоит решить, и сделать это можно двумя способами, заметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«С нашими партнерами мы ведем торговлю или в местных валютах, или в китайском юане, или в рублях. Но иногда это приводит к проблемам, как, например, с Индией. Дели покупает очень большие объемы российской нефти, но при этом у нас нет возможности закупать в стране те товары, которые нам хочется, их просто там нет сейчас.

То, что может поставить Индия в Россию, в основном ограничивается текстилем, какими-то экзотическими продуктами либо лекарствами-дженериками. Это, естественно, не покрывает весь тот объем, который мы поставляем для индийской промышленности, и у нас возникают проблемы в том, куда девать эти рупии: конвертировать напрямую в рубли их не получается, и они зависают на счетах.

То есть тот объем средств, который за последние месяцы возник, мы никак не можем перетащить в Россию.

Видимо, придется их как-то реализовывать на индийской почве, возможно, реинвестировав в какие-то производства, которые понадобятся для нашего импорта, или договариваясь о трехсторонних сделках с другими странами, которым нужны индийские рупии».

Между тем цена нефти марки Brent на уходящей недели продолжила расти. Она торговалась на глобальных рынках по цене выше $88 за баррель.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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