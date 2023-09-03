Цены на нефть сохраняют интригу

Средняя цена российской нефти в августе, несмотря на санкции, достигла $74 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина. Если исходить из данных агентства котировок Argus Media, стоимость сорта Urals еще месяц назад вышла за пределы потолка, установленного странами G7 и Евросоюзом. Ограничения, принятые в конце 2022 года, запрещают транспортировку сырья из РФ, если его цена превышает $60 за баррель. Однако, как сообщал Bloomberg в августе, суда, принадлежащие западным компаниям, продолжают его перевозить. По подсчетам агентства, за июль Россия заработала от экспорта нефти больше $15 млрд. Это максимум в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Весной 2023-го, когда цены были ниже, в Минфине заявляли, что поступление нефтегазовых доходов отклонилось от плана. Выполнить его по итогам года даже с нынешними ценами будет непросто, подчеркнул эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

«Китай — лидер по объемам закупки. Если мы берем только нефть, перевозимую морским транспортом, то Индия сохраняет первое место. Также крупным покупателем является Турция, и остальные страны поменьше объемы уже приобретают.

То есть в последнее время не поменялась география поставок, при этом сокращается скидка на российскую нефть, во многом потому, что она давалась для покрытия определенных рисков, связанных, прежде всего, с санкциями.

Сначала никто не понимал, можно ли вообще покупать сырье из РФ, а если можно, то как за него рассчитываться — через какие банки, как его страховать, как доставлять и так далее. Сейчас все более или менее стабилизировалось, все понимают, как торговать с Москвой, поэтому риски уходят, соответственно, и скидка снижается.

Есть еще один ключевой момент, почему именно Минфин стал фиксировать более высокие цены — это, по всей видимости, изменение методологии оценки Argus Media стоимости российской нефти. Они в начале года давали не совсем адекватные показатели: по их данным, стоимость Urals составляла $50-55 за баррель.

Сейчас же, вполне возможно, они просто стали засекать стоимость российской нефти непосредственно в портах Индии, и отсюда и идет повышение, причем резкое, до $70-74 за баррель за месяц.

В целом можно говорить о том, что второе полугодие будет значительно лучше с точки зрения доходов бюджета от экспорта нефти и нефтепродуктов, чем первое. Вопрос состоит в том, войдем ли мы по итогам 2023-го в бюджетные параметры?

В них была запланирована цена нефти $70 за баррель. С января по август у нас средняя стоимость составляла $56, по данным Минфина, но при этом рубль ослаб.

То есть в рублевом выражении в августе и сентябре мы будем продавать нефть и получать за нее даже гораздо больше, чем планировалось. Так что основная интрига — что будет в среднем по году».

Между тем часть доходов от экспорта сырья при этом по-прежнему остается на счетах за пределами страны. В июне Bloomberg сообщал, что в банках Индии скопилось более $1 млрд в рупиях, которые Россия получила от продажи сырья, но не может их конвертировать.

Эту проблему еще предстоит решить, и сделать это можно двумя способами, заметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«С нашими партнерами мы ведем торговлю или в местных валютах, или в китайском юане, или в рублях. Но иногда это приводит к проблемам, как, например, с Индией. Дели покупает очень большие объемы российской нефти, но при этом у нас нет возможности закупать в стране те товары, которые нам хочется, их просто там нет сейчас.

То, что может поставить Индия в Россию, в основном ограничивается текстилем, какими-то экзотическими продуктами либо лекарствами-дженериками. Это, естественно, не покрывает весь тот объем, который мы поставляем для индийской промышленности, и у нас возникают проблемы в том, куда девать эти рупии: конвертировать напрямую в рубли их не получается, и они зависают на счетах.

То есть тот объем средств, который за последние месяцы возник, мы никак не можем перетащить в Россию.

Видимо, придется их как-то реализовывать на индийской почве, возможно, реинвестировав в какие-то производства, которые понадобятся для нашего импорта, или договариваясь о трехсторонних сделках с другими странами, которым нужны индийские рупии».

Между тем цена нефти марки Brent на уходящей недели продолжила расти. Она торговалась на глобальных рынках по цене выше $88 за баррель.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский