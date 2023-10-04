«Государство-то куда смотрело?»

В Кремле признали проблемы «Роснано». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство этим вопросом плотно занимается, изучает ситуацию. Ранее корпорация сообщила, что без государственной поддержки к концу года она рискует оказаться под угрозой банкротства. Как известно, «Роснано» 12 лет возглавлял Анатолий Чубайс. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе между тем считает, что Чубайс на этот раз виноват не во всем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В «Роснано» действительно финансовая дыра, и немаленькая — по данным на июль, 95 млрд руб. Покрыть этот долг за счет собственных средств и имущества уже не представляется возможным. Наверное, можно говорить о конце красивой истории некогда амбициозного проекта. Или как минимум придется его основательно переформатировать.

Кто же во всем этом виноват, спросите вы. Чубайс, кто же еще? Он руководил госкорпорацией 12 лет — и такой неутешительный финал.

Может быть, все бы и ничего — обошлось бы, но вот сбежал. Так сказал президент. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме на всю страну совсем недавно сообщил, мол, в «Роснано» дыра, а руководитель в Израиле — статьи пишет теперь. И далее всякие эпитеты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился: да, есть дыра, но правительство занимается, решает проблему.

Что касается Анатолия Борисовича, его будущего, с этим пока непонятно. Он продолжает находиться за границей, заявлений не делает. Да, его подвергли публичной критике — не совсем приятной, с указанием на национальность, что может показаться, к слову, большим перебором. Национальность-то здесь при чем? Тем не менее никаких иных действий в отношении него не предпринимается.

Расследовать деятельность государственной корпорации, равно как и браться защищать бывшего вице-премьера правительства, а также главу администрации президента Бориса Ельцина (всех его постов и не перечислить), мы, конечно же, не будем. Если кому интересно узнать о достижениях «Роснано», на сайте агентства ТАСС есть красивый раздел с описанием 13 крупнейших проектов компании.

Но как же в итоге предприятие докатилось до такой жизни? Есть основания полагать, что так могло случиться, это можно было предвидеть. Занималось оно финансированием венчурных, то есть рискованных инвестиций, и в результате много всего на это наложилось: ставки по кредитам высокие, кризисы у нас, как известно, периодически случаются, проекты порой были спорные, экспериментальные — для России во многом революционные, новаторские.

Да и нарушения теоретически тоже могли быть. Мы же понимаем: не бывает так, чтобы все шло идеально, тем более в венчурном бизнесе. Иными словами, да, рисковали и получили то, что получили, и это во многом естественно.

Но сказать хочется вот о чем: компания, как известно, государственная. Государство-то куда смотрело? Можно же было взять и прекратить все это в один день, дабы средства казенные не разбазаривать. Так нет, финансирование исправно выделялось, причем немалое, в нужном объеме. 12 лет все было вроде и ничего, а сейчас что, опять Чубайс виноват?

Если вы видите, что менеджер не справляется, так назначьте другого. Но нет же. И второй момент — будущее подобных проектов в современной России. Кажется, что оно выглядит туманным. И Чубайс здесь, похоже, уже и не виноват. Хотя и этот вопрос спорный, конечно же.

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