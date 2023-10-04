Песков: правительство очень плотно занимается проблемами «Роснано»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано», которая накануне заявила о признаках банкротства. Как подчеркнул Дмитрий Песков, в отчетности «Роснано» есть «большая дыра».

«Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи. Но, если вы помните, президент РФ вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом»,— сказал пресс-секретарь президента.

В ответ на вопрос, считают ли в Кремле оправданным «спасать» «Роснано», Дмитрий Песков заявил, что вопросы о целесообразности решают на уровне правительства. «Всем известно: в "Роснано" есть проблемы. Это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров»,— добавил он.

Вчера, 4 октября, «Интерфакс» со ссылкой на отчет «Роснано» сообщил, что по состоянию на 30 июня объем требований кредиторов компании без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов. В связи с этим в компании предупредили о рисках банкротства.

В ходе торгов на Мосбирже утром 4 октября котировки облигаций компании «Роснано» начали падать. Всего на бирже обращаются пять выпусков корпоративных облигаций «Роснано» объемом 37,08 млрд руб.

Анастасия Ларина