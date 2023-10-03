«Роснано» предупредило о риске несостоятельности

Российская компания «Роснано» предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. Как сообщила компания, с высокой вероятности у нее возникнут признаки банкротства, если власти не примут решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. Об этом говорится в отчете «Роснано».

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно»,— говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).

В отчете говорится, что на конец первого полугодия 2023 года объем требований кредиторов Роснано (без процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) «значительно превышает стоимость активов».

На конец июня чистый долг «Роснано» составлял 95,56 млрд руб. против 90,85 млрд руб. При этом в декабре «Роснано» необходимо погасить выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд руб.

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