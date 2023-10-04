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Коммерсантъ FM
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Облигации «Роснано» упали на открытии торгов после сообщения о риске банкротства

В ходе торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) утром 4 октября снижаются котировки облигаций компании «Роснано». Вчера, 3 октября, компания предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и заявила о признаках банкротства. На Мосбирже обращаются пять выпусков корпоративных облигаций «Роснано» суммарным объемом 37,08 млрд руб.

Согласно данным торгов на 11:47:

  • котировки «Роснано 8» (RU000A1008V9, дата погашения 27.03.2028, объем 13,4 млрд руб.) снижаются на 9,91%. Доходность к погашению 71,14%;
  • «Роснано БО-002P-04» (RU000A101KK0, дата погашения 26.03.2024, объем 6,5 млрд руб.) снижаются на 16,9%. Доходность 68,55%;
  • «Роснано БО-002P-05» (RU000A102HB3, дата погашения 12.12.2023, объем 5,5 млрд руб.) снижаются на 11,04%. Доходность 115,26%;
  • «Роснано БО-002P-02» (RU000A101EW8, дата погашения 10.11.2025, объем 1,68 млрд руб.) снижаются на 4,62%. Доходность 186,86%;
  • данные о сделках «Роснано БО-П01» (RU000A1000H5, дата погашения 23.12.2023, объем 10 млрд руб.) отсутствуют.

На конец июня чистый долг «Роснано» составлял 95,56 млрд руб. против 90,85 млрд руб. на начало года. В декабре «Роснано» необходимо погасить выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд руб. В отчете, представленном накануне, «Роснано» заявило, что объем требований кредиторов (без процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) «значительно превышает стоимость активов».

В декабре 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом управляемое дочерней структурой «Роснано» ООО «Лиотех-инновации». В компании было введено конкурсное производство.

Лусине Баласян

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