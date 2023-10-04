Дискуссия об алкоголе подняла градус

Дискуссия вокруг продажи алкоголя в интернете вышла на правительственный уровень. Но единого мнения у властей по этому вопросу по-прежнему нет, заявил со вторник глава Минфина Антон Силуанов. Он признался, что его министерство — за легализацию онлайн-торговли спиртным. Однако из-за межведомственных разногласий кабинет министров пока не может определиться с конкретной позицией. Споры вокруг этой темы в последнее время разгорелись и у бизнеса. Так стоит ли ждать, что продажи алкоголя в интернете все же узаконят? Выяснял Владимир Расулов.

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Легально продавать алкоголь через интернет в России нельзя с 2007 года. Но все это время то и дело были попытки изменить правила игры.

С инициативами выходили различные бизнес-объединения и даже Минфин. Последний еще в 2017-м разработал законопроект, по которому дистанционная торговля алкоголем должна была начаться уже в 2020 году. Документ канул в Лету, но позиция министерства, похоже, не поменялась.

Продажу спиртного онлайн нужно взять под контроль, поскольку таким способом нередко распространяется контрафактная продукция, заявил 3 октября министр финансов Антон Силуанов. Впрочем, это очень дискуссионная тема, и правительство пока не определилось с конкретной позицией, подчеркнул глава Минфина, выступая в Совете федерации:

«Сейчас в интернете продается много "паленого" алкоголя. У нас никак не получается победить это и установить контроль за сайтами, когда одни сегодня закрываются, а завтра открываются другие. Более правильно все-таки регулировать этот процесс. Но есть точки зрения иных ведомств, с ними у нас пока еще нет договоренностей, и единой позиции в правительстве нет».



При этом в июне сенатор Андрей Клишас подготовил еще один законопроект об онлайн-торговле спиртным. Правда, быстро отозвал инициативу. Но

«Ведомости» в середине августа со ссылкой на источники писали, что доработанный проект документа внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

А в конце сентября против этого выступила Ассоциация компаний розничной торговли, куда входят крупнейшие ритейлеры. Они опасаются, что подобные меры будут стимулировать черный рынок, а механизмов блокировать продажи нелегального алкоголя в онлайн-сегменте пока нет. Впрочем, у АКОРТ есть и другая логика, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Опасения игроков в какой-то мере понятны, потому что на сегодняшний день уже сформировались крупные маркетплейсы, которые имеют достаточно серьезную аудиторию. Если алкоголь начнет реализовываться по онлайн-каналам, то, соответственно, эти участники сразу же забирают какую-то долю на рынке, что, соответственно, отразится на доходности крупного ритейла».

Против легализации спиртного в онлайне неоднократно выступало МВД. Там опасались, что через интернет напитки с градусами смогут купить несовершеннолетние, а также будет сложно соблюдать запрет на продажу в ночное время. С похожими аргументами выступает и Минздрав, добавляя, что алкоголь в принципе опасен для здоровья. В итоге быстро решить вопрос будет сложно, даже несмотря на положительную позицию Минфина, считает директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Это комфортно потребителю, удобно рознице, даже сетям, которые выступили против. Небольшие объемы, в лучшем случае 5% алкоголя будет продаваться через интернет.

Последние лет восемь государство одной рукой способствовало, а другой максимально тормозило процесс. Это такой же бесконечный вопрос как допуск пива на стадионы, он тоже не будет решен в этом году».

Под вопросом остается и эксперимент по продаже в интернете отечественного вина. Предполагается, что приобрести такие напитки можно будет через «Почту России» с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го. Профильный правительственный законопроект внесли в Госдуму еще в апреле. Но в середине июня его обсуждение в парламенте приостановили. Если верить думской базе документов, то депутаты начнут рассматривать инициативу не раньше декабря.

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Владимир Расулов, Елена Иванова