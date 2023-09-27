Алкоголь не пускают в Сеть

Торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя, так как опасаются роста нелегального рынка, ведь в магазинах нельзя встретить контрафакт, а в интернете возможны риски. Письмо Ассоциации компаний розничной торговли направлено в Минпромторг, пишет РБК. В организации заявляют, что механизмов блокировки продажи нелегального алкоголя в онлайн-сегменте пока нет. Только за прошлый год стали недоступны почти 7 тыс. ресурсов, предлагающих доставить спиртное. Одновременно на 70% увеличилось число так называемых зеркал, и все это до принятия закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оправданны ли опасения ритейлеров? Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что торговые сети боятся потерять часть выручки:

«Неизвестно, какие поправки в законопроект будут приняты. Я не исключаю, что сети убрали оттуда в качестве участников этого процесса. Ведь изначально говорили о том, что максимум возможностей должны получить маркетплейсы. Я не исключаю, что ритейлеры не хотят терять прибыль и понимают, что тягаться с такими площадками им бесполезно.

Вместе с тем, на самом деле, небольшой объем продаж идет в онлайн, может быть, 5-6%. В Европе эти цифры в пределах 10-12%, где-то 15%. Но это все в основном не дешевый алкоголь, а достаточно дорогой или средней ценовой категории. Поэтому так или иначе потребителем этой услуги станет представитель среднего класса.

Так что сети просто не хотят расставаться даже с теми небольшими долями, которые дают прибыль на сегодняшний день.

Дело в том, что примерно в 2020-2021 году завершился молодежный демографический кризис, который продолжался лет 12. А сейчас мы находимся в состоянии кризиса в группе населения примерно от 32 до 47 лет, а это основные потребители крепкого и премиального алкоголя. Так или иначе мы обречены на снижение потребления такой продукции в ближайшие лет 10».

Под обращением ритейлеров не подписалась «Азбука вкуса», в компании не согласны с позицией ассоциации и уверены, что легализация онлайн-торговли сократит долю нелегального алкоголя.

При этом игроки рынка ничего не потеряют, считает глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

«Мы настолько сильно шагнули вперед, что все технологии доступны. Они позволяют контролировать и возраст покупателя, время и место продажи. Вопрос только выбора этой технологии. Можно авторизовать пользователя, например, через "Госуслуги", и понять совершеннолетний это человек или нет.

Так что в этом плане я, честно говоря, не вижу ни рисков, ни каких-то сложностей с точки зрения того, как это организовать. Скорее, наоборот это достаточно серьезный барьер для входа на рынок, абы кто не сможет на него попасть.

Бизнес переживает за то, что может потерять рынок. Но ни в одной стране мира цивилизованные игроки своей доли не лишились. Каждый занимается своим делом: доставка доставляет, продавцы продают».

Дистанционную торговлю спиртным в России обсуждают последние несколько лет. Очередной законопроект могут внести в Госдуму в осеннюю сессию.

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Иван Корякин