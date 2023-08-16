Алкоголь готовят к дистанции

Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму. Парламентарии представят доработанный документ в осеннюю сессию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента. В июне такую инициативу в правительство направлял сенатор Андрей Клишас, однако после заключения Минфина он ее отозвал. Тогда ведомство поддержало проект концептуально, но попросило обеспечить достаточный контроль за продажей алкоголя онлайн.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Проблем с этим возникнуть не должно, отметил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Ничего вредного в этом законе и разрешении нет. Онлайн-торговля алкоголем уже существует, она процветает и, к сожалению, пополняет серый рынок. И бороться с этим бесполезно. Поэтому лучше эту ситуацию вывести в белое поле.
Регулировать эту отрасль и эту форму торговли очень просто. Сейчас весь алкоголь, как мы знаем, находится внутри системы ЕГАИС, которая отслеживает движение любой единицы алкогольной продукции — от производства до конечного покупателя. Эту систему можно легко соединить с различными платформами по онлайн-торговле, поэтому проследить путь этого товара не составляет никакого труда.
Есть нюансы, которые должны быть учтены, в частности, о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, но это тоже можно легко регулировать. Например, при регистрации на этих платформах требовать какие-то определенные документы, ссылки. Или задействовать в этой истории портал "Госуслуги". Движение алкогольной продукции можно будет регулировать, и порой даже более просто, чем в результате физической торговли».
Последние два года в России активно обсуждался другой проект по дистанционной продаже алкоголя — через «Почту России». В нем могли участвовать только отечественные производители вина. Эксперимент должны были запустить в ноябре, однако законопроект об этом так и не приняли. Сейчас же, похоже, государство меняет свою позицию по онлайн-продаже спиртных напитков, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:
«Эта борьба идет лет семь-восемь. Государство всячески старалось затянуть этот процесс. Законопроект Клишаса был вообще неожиданностью, поскольку все уже готовились к эксперименту с вином через "Почту России". Теперь, как все понимают, отставка этому эксперименту и совершенно новые правила игры.
Важно, что процесс вроде бы сдвинулся с мертвой точки, пришло понимание, что надо продавать весь алкоголь, что надо подключать профессиональных операторов доставки.
Я просто хочу напомнить, что ровно год назад замминистра финансов заявил вполне откровенно, что вопрос онлайн-продаж алкоголя неактуален. Если Минфин изменил эту позицию, а он тоже на кого-то замыкается и кому-то подчиняется, значит, изменилась и общая позиция».
Согласно данным источника «Ведомостей», у министерств и контролирующих органов до сих пор разные позицим по поводу того, кто должен нести ответственность, если алкоголь продается дистанционно. Минфин возлагает ее только на продавцов, а ФАС считает, что отвечать должны все участники процесса, в том числе те, кто занимался доставкой.
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