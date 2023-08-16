Алкоголь готовят к дистанции

Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму. Парламентарии представят доработанный документ в осеннюю сессию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента. В июне такую инициативу в правительство направлял сенатор Андрей Клишас, однако после заключения Минфина он ее отозвал. Тогда ведомство поддержало проект концептуально, но попросило обеспечить достаточный контроль за продажей алкоголя онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проблем с этим возникнуть не должно, отметил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Ничего вредного в этом законе и разрешении нет. Онлайн-торговля алкоголем уже существует, она процветает и, к сожалению, пополняет серый рынок. И бороться с этим бесполезно. Поэтому лучше эту ситуацию вывести в белое поле.

Регулировать эту отрасль и эту форму торговли очень просто. Сейчас весь алкоголь, как мы знаем, находится внутри системы ЕГАИС, которая отслеживает движение любой единицы алкогольной продукции — от производства до конечного покупателя. Эту систему можно легко соединить с различными платформами по онлайн-торговле, поэтому проследить путь этого товара не составляет никакого труда.

Есть нюансы, которые должны быть учтены, в частности, о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, но это тоже можно легко регулировать. Например, при регистрации на этих платформах требовать какие-то определенные документы, ссылки. Или задействовать в этой истории портал "Госуслуги". Движение алкогольной продукции можно будет регулировать, и порой даже более просто, чем в результате физической торговли».

Последние два года в России активно обсуждался другой проект по дистанционной продаже алкоголя — через «Почту России». В нем могли участвовать только отечественные производители вина. Эксперимент должны были запустить в ноябре, однако законопроект об этом так и не приняли. Сейчас же, похоже, государство меняет свою позицию по онлайн-продаже спиртных напитков, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Эта борьба идет лет семь-восемь. Государство всячески старалось затянуть этот процесс. Законопроект Клишаса был вообще неожиданностью, поскольку все уже готовились к эксперименту с вином через "Почту России". Теперь, как все понимают, отставка этому эксперименту и совершенно новые правила игры.

Важно, что процесс вроде бы сдвинулся с мертвой точки, пришло понимание, что надо продавать весь алкоголь, что надо подключать профессиональных операторов доставки.

Я просто хочу напомнить, что ровно год назад замминистра финансов заявил вполне откровенно, что вопрос онлайн-продаж алкоголя неактуален. Если Минфин изменил эту позицию, а он тоже на кого-то замыкается и кому-то подчиняется, значит, изменилась и общая позиция».

Согласно данным источника «Ведомостей», у министерств и контролирующих органов до сих пор разные позицим по поводу того, кто должен нести ответственность, если алкоголь продается дистанционно. Минфин возлагает ее только на продавцов, а ФАС считает, что отвечать должны все участники процесса, в том числе те, кто занимался доставкой.

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Елена Иванова