Чем известен нобелевский лауреат из России Алексей Екимов

4 октября Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову. Подробности биографии ученого из РФ — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Екимов

Фото: Объединение учителей Санкт-Петербурга Алексей Екимов

Фото: Объединение учителей Санкт-Петербурга

Екимов Алексей Иванович родился 28 февраля 1945 года. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра молекулярной физики). В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках», в 1989 году — докторскую по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах».

В 1970-х годах участвовал в исследованиях оптической ориентации спинов электронов и ядер в полупроводниках. В начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле.

Работал в Физико-техническом институте имени Иоффе и в Государственном оптическом институте имени Вавилова. С 1999 года живет и работает в США. Занимает должность главного научного сотрудника в американской компании Nanocrystals Technology Inc.

Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, Университете Клода Бернара (Франция), в Институте Макса Планка в Мюнхене (Германия) и Осакском университете (Япония).

Написал более 100 научных работ, автор нескольких изобретений. В 1976 году награжден государственной премией СССР за цикл работ «Обнаружение и исследование новых явлений, связанных с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках». В 2006 году вместе с Александром Эфросом и Луисом Брюсом получил премию Вуда за «открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств».