«Дональд Трамп и его сторонники уже по факту помогают России»

Белый дом сообщил о новом призыве к Конгрессу одобрить помощь Украине. Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с союзниками по G7. Договорились и дальше поддерживать Киев. Тем не менее на сегодня отдельная группа республиканцев-сторонников Дональда Трампа занимает по этому вопросу непримиримую позицию. В результате свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ситуация вокруг украинского пакета рискует еще больше обостриться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Джо Байден созвал телефонное совещание с союзниками Америки, где обещал не оставить Украину без поддержки. И плюс к этому обсуждали конкретные вопросы, а именно поставки боеприпасов и оружия, а также поддержку энергетической инфраструктуры в зимний период. Ранее президент Соединенных Штатов обратился к Конгрессу, в том числе и к республиканцам с призывом принять отдельный документ о помощи Киеву.

До этого договорились продлить финансирование правительства, но без Украины. Теперь же Белый дом настаивает на новом обсуждении и новом законопроекте. В Европе тоже не все гладко с этим вопросом. Ранее в украинской столице собирались министры иностранных дел Евросоюза на первый в истории саммит, но не смогли согласовать €5 млрд военной помощи на 2024 год, даже несмотря на обстановку вокруг.

Конечно, руководство ЕС надеется сделать это позже. Общий смысл такой: всегда удавалось договориться и сейчас удастся, мол, есть у нас соответствующие рычаги. Как известно, западные союзники поставили амбициозную задачу — победить коррупцию в отдельно взятой стране, причем в кратчайшие сроки.

Одно связано с другим: считается, что если прогресс в этой части будет достигнут, налогоплательщики в западном мире не будут возражать против помощи Украине. По крайней мере, критики лишатся аргумента, что деньги разворуют. На офис Зеленского оказывается давление, а в СМИ попадают разные полусекретные документы. Их смысл в том, что мы работаем, требуем, шлем гневные письма, проявляем жесткость в отношении украинских партнеров, несмотря на обещания и заверения в бесконечной поддержке.

Все прекрасно понимают, что победить коррупцию в столь короткие сроки невозможно. Тем более что Запад это пытается делать как минимум последние лет пять. Но можно принять законы, создать соответствующий механизм, в страну уже направлены инспекторы, дабы на месте разобраться, куда идут деньги.

И меры принимаются — стали чаще хватать за руку разных чиновников и даже высокопоставленных. Министра обороны сменили. Игорь Коломойский — чуть ли не главный олигарх Украины — под судом. К слову, Америка давно на него зуб точит. Но, видимо, и этого не достаточно, нужен прорыв на этом направлении. Наверное, что-то такое произойдет в ближайшее время. А, может быть, и нет.

Как бы то ни было, подводя промежуточные итоги, получается так, что Трамп и его сторонники вольно или невольно, но помогают Российской Федерации. Что будет дальше, сказать сложно. И считать ли это большой победой? Но на сегодня факт есть факт. Политическая борьба в Америке обостряется. Да и в Европе, собственно, тоже.

Есть, конечно, основания полагать, что и эти трудности будут преодолены. Ибо нет такой проблемы, что нельзя решить. Но вот глубинный народ в странах Запада, тот, что в первую очередь о себе думает, о своем кармане, требует, чтобы с ним считались. И находятся те, кто этот процесс готовы возглавить.

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