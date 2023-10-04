«Дональд Трамп и его сторонники уже по факту помогают России»
Дмитрий Дризе — о борьбе вокруг помощи Киеву
Белый дом сообщил о новом призыве к Конгрессу одобрить помощь Украине. Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с союзниками по G7. Договорились и дальше поддерживать Киев. Тем не менее на сегодня отдельная группа республиканцев-сторонников Дональда Трампа занимает по этому вопросу непримиримую позицию. В результате свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ситуация вокруг украинского пакета рискует еще больше обостриться.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Джо Байден созвал телефонное совещание с союзниками Америки, где обещал не оставить Украину без поддержки. И плюс к этому обсуждали конкретные вопросы, а именно поставки боеприпасов и оружия, а также поддержку энергетической инфраструктуры в зимний период. Ранее президент Соединенных Штатов обратился к Конгрессу, в том числе и к республиканцам с призывом принять отдельный документ о помощи Киеву.
До этого договорились продлить финансирование правительства, но без Украины. Теперь же Белый дом настаивает на новом обсуждении и новом законопроекте. В Европе тоже не все гладко с этим вопросом. Ранее в украинской столице собирались министры иностранных дел Евросоюза на первый в истории саммит, но не смогли согласовать €5 млрд военной помощи на 2024 год, даже несмотря на обстановку вокруг.
Конечно, руководство ЕС надеется сделать это позже. Общий смысл такой: всегда удавалось договориться и сейчас удастся, мол, есть у нас соответствующие рычаги. Как известно, западные союзники поставили амбициозную задачу — победить коррупцию в отдельно взятой стране, причем в кратчайшие сроки.
Одно связано с другим: считается, что если прогресс в этой части будет достигнут, налогоплательщики в западном мире не будут возражать против помощи Украине. По крайней мере, критики лишатся аргумента, что деньги разворуют. На офис Зеленского оказывается давление, а в СМИ попадают разные полусекретные документы. Их смысл в том, что мы работаем, требуем, шлем гневные письма, проявляем жесткость в отношении украинских партнеров, несмотря на обещания и заверения в бесконечной поддержке.
Все прекрасно понимают, что победить коррупцию в столь короткие сроки невозможно. Тем более что Запад это пытается делать как минимум последние лет пять. Но можно принять законы, создать соответствующий механизм, в страну уже направлены инспекторы, дабы на месте разобраться, куда идут деньги.
И меры принимаются — стали чаще хватать за руку разных чиновников и даже высокопоставленных. Министра обороны сменили. Игорь Коломойский — чуть ли не главный олигарх Украины — под судом. К слову, Америка давно на него зуб точит. Но, видимо, и этого не достаточно, нужен прорыв на этом направлении. Наверное, что-то такое произойдет в ближайшее время. А, может быть, и нет.
Как бы то ни было, подводя промежуточные итоги, получается так, что Трамп и его сторонники вольно или невольно, но помогают Российской Федерации. Что будет дальше, сказать сложно. И считать ли это большой победой? Но на сегодня факт есть факт. Политическая борьба в Америке обостряется. Да и в Европе, собственно, тоже.
Есть, конечно, основания полагать, что и эти трудности будут преодолены. Ибо нет такой проблемы, что нельзя решить. Но вот глубинный народ в странах Запада, тот, что в первую очередь о себе думает, о своем кармане, требует, чтобы с ним считались. И находятся те, кто этот процесс готовы возглавить.
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